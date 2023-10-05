В школах Югры трудятся более 17 тысяч педагогов
5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила педагогов Югры на своих страницах в социальных сетях.
«День учителя – в честь тех, кто посвятил жизнь детям, открывает им путь в мир знаний. Югорские педагоги – профессионалы, наставники, с любовью и заботой относятся к каждому ребенку», – отметила Наталья Комарова.
Глава региона подчеркнула, что в общеобразовательных организациях Югры трудятся 17 242 педагогических работника, которые обучают 237 886 детей.
«Наши учителя помогают раскрыть талант ребенка, поддерживают детей в их личностном росте. Благодаря вам, уважаемые учителя, югорские школьники получают образование, отвечающее высоким стандартам», – сказала Наталья Комарова.
Губернатор также сообщала, что в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, Минпросвещения России реализует масштабный онлайн-проект «Педагогические династии России» (https://dinastii.mpcenter.ru/) (приурочен к 200-летию со дня рождения основателя отечественной научной педагогики Константина Ушинского). В нем участвуют югорские семьи.
«В нашем регионе работают представители 654 педагогических семей. С праздником, уважаемые учителя. Здоровья, профессиональных успехов», – написала глава автономного округа и опубликовала фото некоторых педагогических династий из Югры.