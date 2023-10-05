Счастливую статистику озвучили в Центре охраны материнства и детства
За 9 месяцев 2023 года в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства появились на свет 5700 малышей: 2960 мальчиков, 2740 девочек, в том числе 3 тройни и 63 двойни.
— «При этом 185 ребятишек из общего количества родились благодаря ЭКО», — сообщила президент Центра охраны материнства и детства, депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева.
В сентябре специалисты Центра приняли 682 ребёнка: 317 мальчиков, 365 девочек.
Врачи отмечают небольшой рост рождаемости в первый осенний месяц по сравнению с показателями за этот же период 2022 года. При этом увеличилось количество новорождённых девочек.
dzhmao.ru