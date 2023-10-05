Югра на выставке «Россия» соединит культурные традиции народов Севера и современные IT-технологии
Ханты-Мансийский автономный округ примет участие в Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
Как и все регионы Российской Федерации, Югра представит свою экспозицию — пространство, отражающее богатство земли, воды и лесов региона. На площадке автономного округа в различных форматах будут представлены достижения региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Разделы экспозиции заинтересуют разные возрастные группы, в том числе с помощью интерактивных технологий.
Идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста «Путешествие по Югре», а оформление экспозиции содержит акценты и стилистику четырех времен года. Осень — яркие красочные узоры народов ханты и манси, весна — голубые оттенки, символизирующие слияние Оби и Иртыша, лето — зеленый мох, лесные богатства Югры, зима — белый тон, символизирующий белый снежный регион.
На фестивале гастрономических традиций автономного округа состоится представление национальных блюд, мастер-классы по приготовлению, презентация-дегустация традиционных продуктов питания и напитков.
Кроме этого, в ходе выставки «Россия» будет работать ярмарка югорских товаропроизводителей. Гости экспозиции смогут познакомиться с гастрономическими особенностями Югры, окружными творческими коллективами, а также принять участие в мастер-классах, выставках, кинопоказах и познакомиться с коллекциями югорских дизайнеров.
Для гостей выставки регион готовит большой образовательный блок: лекции, конференции, форумы, семинары и презентации. Отдельным ярким праздничным событием выставки-форума «Россия» станет ярмарка, в ходе которой можно будет поучаствовать в викторинах, лотерее, играх и квестах с главным призом — путевка в Югру.
В день Югры — 23 ноября — запланирована программа культурных, образовательных и деловых мероприятий. День региона откроет губернатор Югры Наталья Комарова. В качестве амбассадоров выбраны российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, посол доброй воли Международной организации северных регионов «Северный Форум» Вера Кондратьева.
Напомним, на сайте федерального проекта Достижения.рф. продолжается голосование за значимые результаты России в сфере промышленности, культуры, туризма, науки, здравоохранения и спорта. От автономного округа подготовлены 24 проекта, которые будут представлены на выставке «Россия».