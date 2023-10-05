Поклон вам наши учителя
«Высшее искусство учителя -
пробуждать радость в творческом
самовыражении и познании».
Альберт Эйнштейн.
Каждый год в первых числах октября в нашей стране празднуют День учителя.
2023 год знаменателен тем, что этот год посвящен Году педагога и наставника. «Учителя – самые ответственные и важные члены общества, потому что их профессиональные усилия влияют на судьбу мира» – говорила Хелен Калдикотт, австралийский врач, писательница.
В детском этнокультурно-образовательном центре работают мудрые, творческие педагоги. Благодаря труду педагогов, ребята в столице округа изучат культуру обско-угорских народов, родные языки (хантыйский и мансийский).
Педагоги центра состоялись как личности, как люди просвещенные, знающие свое дело, любящие свою профессию.
В дружеском кругу, общаясь друг с другом, сотрудники вспоминали своих педагогов-наставников, которые повлияли на их жизненный путь, на выбор профессии.
Воспоминания были добрыми, было ясно, что каждый чтит своего учителя.
Норова Ольга, заместитель директора по УВР:
- «В педагогическом университете А.И. Герцена города Санкт-Петербурга мне повстречалась Герасимова Диана Васильевна, преподаватель мансийского языка, от которой я впервые узнала теорию родного языка, изучила грамматику. Мой преподаватель – яркая, добрая, внимательная к студентам и людям. Основы языка я знала с детства, в нашей семье все говорили на мансийском языке. В родной деревне все ходили в гости, я слышала речь тетушек, дядей и впитала в себя традиционную культуру. Теперь я сама обучаю маленьких детей культуре и теоретическим основам мансийского языка».
Меров Владимир Савельевич, педагог по театральной деятельности:
- «Моим наставником и учителем стал Дмитрий Георгиевич Агеев, он помог раскрыться моим артистическим и музыкальным способностям, научил меня азам театрального искусства, дал правильное направление в жизнь. Теперь я работаю педагогом с детьми, развиваю их музыкальные и танцевальные таланты по традиционной культуре народа манси».
Белявская Ирина Борисовна, педагог по краеведению:
- «Моим наставником в жизни является моя мама – учитель математики Белявская Евдокия Александровна, она была моим классным руководителем. Мама – носитель традиционной культуры народа ханты, мастерица. Благодаря маме я знаю культуру народа ханты. Она была требовательной, настойчивой, справедливой. Геометрию сдавали почти всем классом без подготовки на пятерки и четверки. Про нее ученики говорили: «Она и медведя научит!» Мама определила мою судьбу в профессии, я стала учителем начальных классов, а затем педагогом дополнительного образования».
Афанасьева Татьяна Владимировна, методист:
- «Моим наставником по жизни является моя мама – Кокорчук Любовь Васильевна, она у меня как путеводная звезда, всегда выслушает, поймет. До сих пор мама – моя опора в жизни!»
Исаченко Олеся Николаевна, методист:
- «Моим наставником является мой учитель русского языка и литературы Слинкина Надежда Ивановна, носитель культуры народа манси, она научила меня красиво строить речь, грамотно писать. Надежда Ивановна притягивала к себе, мы доверяли ей, а она нам давала советы. Не случайно, по специальности я учитель филологии. До сих пор дружу со своим учителем, бывая летом в родном селе, захожу к ней в гости».
Астапович Светлана Михайловна, педагог по декоративно-прикладному творчеству:
- «Педагогом по жизни была у меня Попова Галина Иосифовна, наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы. Благодаря ее вкладу в нас, в частности в меня, знания русского языка у меня на твердую четверку. Она была спокойной, никогда не повышала голос. Галина Иосифовна – основатель династии педагогов, теперь ее внучка директор школы».
Осницкая Наталья Васильевна, секретарь:
- «Моим учителем, на которого я равнялась, была Васильева Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы. Она умела доносить доходчиво свой предмет, я увидела в ней настоящего профессионала, Любовь Васильевна уважительно относилась к каждому ученику. Мне она однажды сказала: «У тебя большой потенциал, верь в себя, у тебя все получится!» И вот, по первой специальности я филолог».
Сиренко Игорь Иванович, музыкальный руководитель:
- «На меня большое влияние оказал Бобренёв Дмитрий – музыкант, благодаря ему я стал аранжировщиком и музыкантом, состоялся как личность».
Шишкина Валентина Петровна, педагог художественного творчества:
- «Запомнилась мне моя первая учительница Актаева Надежда Тихоновна. В классе всегда была тишина, нет, мы ее не боялись, она завлекала ребят творческой деятельностью, мы всегда на ее уроках что-то изобретали, писали стихи, пословицы, поговорки, создавали книжки-малышки. Творческие навыки, полученные от первого учителя, использую до сих пор».
Давыдова Ольга Сергеевна, педагог по бисероплетению:
- «Мой наставник – Зырянова Любовь Леонидовна, преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Добрая, тихая, никогда не повышала голос, до сих пор с ней дружны, каждый год поздравляем ее с праздниками».
Как писал великий Конфуций: «Учитель и ученик растут вместе...». Благодаря таким учителям-наставникам, каждый из нас получил путевку в жизнь, НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, дорогие наши Учителя!
Методист МБУ ДО «ДЭКОЦ»,
Белявская И.Б.