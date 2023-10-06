Социальный фонд России и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение об информационном взаимодействии
Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва подписали соглашение об информационном взаимодействии.
В рамках партнерства фонды обмениваются информацией, проводят совместные мероприятия, работают над подготовкой предложений по совершенствованию законодательства по поддержке ветеранов СВО.
Соцфонд будет передавать «Защитникам Отечества» сведения, необходимые для персонального сопровождения участников СВО, демобилизованных (уволенных) с военной и приравненной к ней службы. Эта информация будет содержаться в системе «Реестр ветеранов СВО», которую специально разработал Социальный фонд России для фонда «Защитники Отечества». На церемонии подписания соглашения был презентован реестр, его принцип работы, личный кабинет пользователя реестра и содержащиеся в нем сведения.
Сергей Чирков отметил, что по мере развития и наполнения реестра сведениями, платформа будет дорабатываться и совершенствоваться, чтобы стать максимально полезной для обеспечения социальной поддержки ветеранов СВО. Фонд «Защитники Отечества» для оказания помощи ветеранам СВО будет иметь возможность через личный кабинет получать сведения о таком человеке, что позволит определить его индивидуальные потребности в той или иной форме поддержки.
«Мы окажем всесторонюю помощь фонду "Защитники Отечества". За последние полгода Соцфонд провел большую работу по совершенствованию информационных систем, чтобы охватить ветеранов мерами социальной поддержки, предоставляемыми проактивно и в дистанционном формате», - рассказал глава Соцфонда. Также Сергей Чирков отметил, что в фонде создана корпоративная система по поддержке мобилизованных сотрудников СФР и их семей.
Анна Цивилева поблагодарила команду Соцфонда за инициативу и отметила, что помощь защитникам Отечества должна оказываться на всех уровнях.
«Очень важно помогать не только тем ветеранам и родным погибших, которые по своей инициативе обращаются к социальным координаторам, но также работать проактивно, чтобы каждый был охвачен помощью и поддержкой. Реестр поможет нам самим, не дожидаясь обращения ветеранов в фонд, выходить на них и их семьи и оказывать необходимую помощь», — прокомментировала Анна Цивилева.
Ранее Социальный фонд России и государственный фонд «Защитники Отечества» подписывали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого фонды запланировали обмен информацией и создание рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о поддержке ветеранов СВО.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре