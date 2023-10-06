В Музее геологии, нефти и газа стартовал Международный турнир «Синергия: нефть и газ»
Турнир проходит среди команд компаний, осуществляющих свою деятельность в нефтегазовом секторе на территории РФ и стран СНГ. 4 октября прошла первая игра онлайн-этапа Турнира.
Интеллектуальный баттл состоит из шести игр, три из которых проходят в онлайн- и три – в очном формате. На онлайн-этап свои заявки подали 13 команд из разных регионов России:
— ООО «Южно-Приобский ГПЗ», команда «СЗ+»;
— АО «Ачимгаз», команда «ЗнАчимгаз»;
— ООО «Газпром Переработка», команда «Культурная сборная»;
— ОППО «Газпромтранс профсоюз», команда «Мыслители»;
— АО «РН - Няганьнефтегаз, команда «Oil Stars»;
— АО «РН - Няганьнефтегаз, команда «РН-ННГ»;
— ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ПАО «ЛУКОЙЛ», команда «БЭМС»;
— ООО «Салым Петролеум Девелопмент», команда «Новая Нефть»;
— ООО «Газпром трансгаз Волгоград», команда «Арчеда-Сталинград»;
— ОАО «Севернефтегазпром», команда «Севернефтегазпром»;
— ООО «Газпром добыча Краснодар», команда «Южный парк»;
— ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания, команда «Поддай газу»;
— ООО «Газпром трансгаз Чайковский», команда «ПАРМА».
В роли экспертов выступили:
— Михаил Савченко – председатель Русского географического общества в Югре, член Общественной палаты Югры;
— Наталья Харина – кандидат исторических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук Югорского государственного университета в г.Ханты-Мансийске;
— Инна Чудинова – кандидат технических наук, доцент Высшей нефтяной школы Югорского государственного университета в г.Ханты-Мансийске;
— Максим Королев – кандидат технических наук, доцент Высшей нефтяной школы Югорского государственного университета в г.Ханты-Мансийске;
— Иван Яшков – кандидат географических наук, заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа.
Онлайн-игры проходят 4, 11 и 18 октября. Одна и та же онлайн-игра разделена на дневной блок и вечерний блок, исходя из того, в какое время команде удобней пройти испытание.
Каждая игра включает в себя семь раундов по семь вопросов. На обсуждение правильного варианта ответа даётся тридцать секунд. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех игр. Тематика вопросов касается истории и развития нефтегазовой отрасли России, экологии и охране окружающей среды, общим вопросам геологии, интересным фактам про нефть и газ.
По итогам первой онлайн-игры 4 октября, вперед вырвались команды «ЗнАчимгаз» и «Oil Stars», каждая из них набрала 42 балла и 49 возможных. На втором месте — команда «Поддай газу», она набрала 39 баллов. И всего с отрывом в один балл замыкает тройку лидеров первой онлайн-игры команда «ПАРМА».
Следить за результатами игр, знакомиться с участниками и узнавать множество интересных фактов про нефть и газ можно в официальной группе Турнира в социальной сети ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/synergyoil86 .
Информационная справка:
Международный турнир «Синергия: нефть и газ» проходит среди команд компаний, осуществляющих свою деятельность в нефтегазовом секторе на территории РФ и стран СНГ. Проведение Турнира инициировано Музеем геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске в 2020 году.
Два года турнир проводился в статусе «Всероссийский», сплотив около полусотни команд из разных регионов России. В этом году Турнир официально получил статус международного.
Международный турнир «Синергия: нефть и газ» состоит из шести игр, три из которых проходят в онлайн- и три – в очном формате. Учитывая, что в текущем году культурной столицей Содружества независимых государств объявлен Санкт-Петербург, очный формат турнира пройдет в северной столице в дни проведения Петербургского международного газового форума.
Российское газовое общество, Российский комитет Мирового нефтяного совета, авторитетный экспертный совет турнира и участники отметили, что данное мероприятие – своевременное и необходимое для сплочения коллективов, для расширения знаний в области истории развития нефтегазовой отрасли нашей страны.
Инициативу музея по проведению всероссийского интеллектуального турнира «Синергия: нефть и газ» поддержали:
- Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России);
- Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
- Союз нефтегазопромышленников России;
- Российский национальный комитет Мирового Нефтяного совета.
По мнению организаторов, сейчас очень важно уделять внимание продвижению и популяризации культурного наследия Российской нефтегазовой промышленности, сохранять и передавать богатую историю этой важной отрасли страны.
Музей геологии, нефти и газа, созданный по инициативе руководителей нефтегазовых компаний, понимающих важность сохранения общей истории, проводя Турнир, вносит свой вклад и в развитие и нефтегазовой отрасли в целом, популяризируя её историю, формируя положительное отношение к нефти и к отрасли у россиян, а также налаживая живой диалог между специалистами компаний.
Тематика вопросов касается истории и развития нефтегазовой отрасли России, экологии и охране окружающей среды, общим вопросам геологии, интересным фактам про нефть и газ.
Участие в мероприятии должно усилить положительный имидж компаний, поспособствовать популяризации их деятельности, формированию у специалистов высокого патриотического сознания, более глубокому погружению в историю развития нефтегазовой отрасли, поможет наладить сотрудничество с коллегами и укрепление корпоративного духа, а также укреплению коммуникаций между компаниями и демонстрации интеллектуального потенциала.
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа