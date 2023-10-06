Фермерская ярмарка выходного дня в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске с 6 по 8 октября в КВЦ «Югра-Экспо» работает Югорская фермерская ярмарка выходного дня. Ярмарка посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатором является Фонд развития Югры при поддержке Департамента промышленности автономного округа.
Посетителям ярмарки представлена экологически чистая продукция: мясо, рыба, деликатесы, свежие дикорастущие ягоды, грибы и изделия из них, сезонные овощи, молочная продукция, замороженные полуфабрикаты, мёд и продукты пчеловодства, зелёные культуры, чай и травяные сборы.
Одним из участников ярмарки является генеральный директор ОАО «Саранпаульская оленеводческая компания» Зульфар Хамзиевич Кучуков, продукция которых была высоко оценена и отмечена товарным знаком «Сделано в Югре» на XI межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа состоялась в Челябинске с 27 по 29 сентября.
Принимая поздравления, Зульфар Хамзиевич Кучуков в свою очередь, передаёт слова благодарности всему коллективу Саранпаульской оленеводческой компании. «Уважаемые работники и ветераны нашего оленеводческого предприятия! Примите поздравления и наилучшие пожелания с нашим профессиональным праздником - Днём работника сельского хозяйства! Ежегодно в этот день чествуют тружеников сельского хозяйства. Поступают в наш адрес тёплые поздравления от представителей федеральных и региональных органов государственной власти, муниципальных органов власти, коллег из других оленеводческих хозяйств. За многие годы наше хозяйство прошло и славный путь достижений и невзгод, и, несмотря на трудности мы сохранили наши традиции, семейные династии и любовь к своему труду, своему любимому краю. Наше предприятие является одним из крупных сельхозпредприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и мы вносим достойный вклад в аграрный сектор округа. Абсолютно уверен, впереди у нас много перспектив в дальнейшем развитии во благо продовольственной программы Югры и России. И в этом ваша заслуга, дорогие мои коллеги и ветераны нашего предприятия. С праздником вас, с Днём работников сельского хозяйства!»
Ярмарка выходного дня в Ханты-Мансийске ждёт своих покупателей, приходите, приобретайте продукцию высокого качества.
Тамара Мерова