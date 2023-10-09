Онлайн голосование за «Приз зрительских симпатий» Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»
В Окружной Дом народного творчества Югры поступило рекордное число заявок от желающих принять участие в Международном фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Настал момент, когда представители 64 субъектов Российской Федерации, а это на минуточку 71% нашей великой страны, Республики Беларусь и Египта, ждут вашей поддержки в онлайн голосовании за приз зрительских симпатий.
Кто станет любимцем публики? Решать только вам!
Проголосовать можно до 31 октября по ссылке: https://ugra-dostoyanie.ru/
Победитель будет объявлен в День народного единства,
4 ноября, на сайте и в официальной группе во ВКонтакте Окружного Дома народного творчества.
АУ ХМАО-Югры "Окружной Дом народного творчества"