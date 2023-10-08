Мансийский турлопс может купить любая модница
Руководитель Центра этнотехнологий из Саранпауля Евгения Вьюткина рассказала, что приобрести мансийское украшение турлопс может любой человек. За заказом надо обратиться в мастерскую «Сделано в Пауле», чтобы получить традиционное и стильное украшение.
«В селе Саранпауль уже на протяжении трех лет функционирует мастерская «Сделано в Пауле», – рассказывает Вьюткина. — Здесь мастерицы изготавливают традиционные мансийские изделия. Мы стараемся восстановить и сохранить те древние технологии, с помощью которых шили наши бабушки. Одно из уникальных изделий, которому мы уделяем большое внимание, – турлопс. Это традиционное женское нагрудное бисерное украшение. Оно состоит из лоскутка хлопчатобумажной ткани, а к нему пришивается ажурная бисерная сетка. В старые времена женщины надевали его на платье, а в дополнение – бусы. Это было обязательным. Женщины всегда носили украшения, это основной атрибут женского костюма. Раньше украшения использовали не столько ради красоты, сколько в качестве оберегов. Сегодня же очень часто встречаются женщины, которые надевают турлопс поверх современной одежды. И можно сказать, что он стал носить эстетическую функцию, становится универсальным, создает эстетичный современный колорит».
В мастерской все изготавливается вручную, каждая вещь в единичном экземпляре.. Каждый желающий может прийти в мастерскую и научиться азам изготовления нагрудных украшений. А если есть желание приобрести уникальные вещи, Евгения Вьюткина готова помочь в решении этого вопроса.
Источник: informugra.ru