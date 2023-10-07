В муниципалитетах Югры продолжается строительство новых школ
Ход работ на объектах образования с федеральным финансированием обсудили в Ханты-Мансийске участники заседания координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
Как уточнила губернатор автономного округа Наталья Комарова, на стадии строительства находятся два объекта, которые возводятся по контракту. Еще четыре новых здания образовательных организаций строятся в рамках концессионных соглашений.
По муниципальным контрактам идут работы в Когалыме и Урае. В Когалыме срок ввести школу в эксплуатацию планируется в феврале 2025 года. На данный момент выполнены подготовительные работы, устанавливаются каркасы, колонны и наружные стены цокольного этажа.
В Урае средняя школа на 900 мест должна быть построена до декабря 2024 года. В июле было получено разрешение на строительство. По словам главы города Тимура Закирзянова, 70% всех материалов уже завезены на стройплощадку.
Заместитель губернатора Азат Ислаев, комментируя ход работ на объекте, сообщил, что генеральный подрядчик — строительная компания «Ной» также строит в Урае объекты под расселение жильцов из аварийных домов.
«Жилье качественное, из кирпича. Подрядчик добросовестно выполняет свои обязательства по контрактам», — добавил заместитель губернатора.
По концессионным соглашениям строятся школы в Сургуте (на 1500 мест), в поселке Белый Яр Сургутского района (на 1100 учащихся), в Нягани (на 1125 мест), в Ханты-Мансийске (на 1500 учащихся).
Губернатор дала поручение департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса внести в условия по изменению сметной стоимости объекта строительства учет нарушений сроков выполнения работ.
«Также обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость работы с кредитными организациями — участниками концессионных соглашений», — отметила глава региона.