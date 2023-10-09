Экстренная кардиохирургическая помощь в Ханты-Мансийске
За последний месяц кардиохирурги ОКБ спасли трех пациентов из Ямала
Ханты-Мансийские кардиохирурги Сергей Стефанов и Павел Дурыгин выполнили 3 экстренные операции на открытом сердце пациентам из Ноябрьска и Нового Уренгоя. Во всех случаях операции выполнялись по поводу механических осложнений инфаркта миокарда. Двум пациентам выполнены операции по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки, одному по поводу разрыва папиллярной мышцы, являющейся частью аппарата митрального клапана. Несмотря на сложность операций и крайне тяжёлое исходное состояние пациентов, послеоперационный период протекал гладко, двое уже выписаны из стационара, последний готовится к выписке. Анатолий Авдеев чувствует себя намного лучше и безмерно благодарен врачам. Дома в Алтайском крае его ждут четверо детей и двое внуков. На Ямале Анатолий Петрович работал вахтами, инфаркт миокарда застал его на нефтебазе, вдали от цивилизации.
«Когда я с трудом мог дышать, меня отправили в больницу Нового Уренгоя. Но необходимую мне операцию, там не делают. Знаю, что мне очень повезло, если бы не врачи Ханты-Мансийска, меня бы уже не было в живых», — поделился Анатолий Авдеев.
Данные осложнения инфаркта миокарда без операции в 95 % случаев заканчиваются летальным исходом. Но и оперативное лечение не гарантирует благоприятный исход в связи с тяжёлым состоянием пациентов. В настоящее время данные осложнения встречаются крайне редко по причине развитой сети региональных сосудистых центров и отлаженной системы помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Тем более примечательно, что чуть более, чем за 1 месяц было выполнено 3 таких вмешательства. Необходимо отметить, что эти пациенты далеко не первые. С 2020 года кардиохирургами Ханты-Мансийска налажено тесное взаимодействие с региональными сосудистыми центрами и центром медицины катастроф ЯНАО по части оказания экстренной кардиохирургической помощи при таких тяжёлых заболеваниях, как острые расслоения и разрывы аорты, инфекционный эндокардит, острый инфаркт миокарда и его механические осложнения.
Отработана своевременная диагностика в региональных сосудистых центрах и эффективная работа санавиации для безопасной и быстрой транспортировки пациента в кардиохирургический стационар. Все решения принимаются быстро по отработанному алгоритму. Успешное лечение данных пациентов показало эффективную работу и чёткое взаимодействие на всех этапах оказания медицинской помощи:
1. Постановка диагноза в региональном сосудистом центре.
2. Консультация кардиохирурга по телемедицине и определение показаний к экстренной операции.
3. Транспортировка пациента сан-авиацией.
4. Оказание высокотехнологичной кардиохирургической помощи.
5. Первый этап реабилитации.
За последние 3 года таким образом была оказана экстренная высокотехнологичная кардиохирургическая помощь 32 пациентам из ЯНАО. Выполнена 21 операция аортокоронарного шунтирования, в том числе 3 — с протезированием митрального клапана на фоне острой митральной недостаточности, 2 — с пластикой постинфарктного разрыва межжелудочковой перегородки; 7 операций по поводу острых расслоений аорты и 2 на фоне острого инфекционного эндокардита.
«Так называемое горизонтальное коллегиальное взаимодействие и маршрутизация из ЯНАО в ОКБ Ханты-Мансийска силами санавиации стала своего рода «дорогой жизни» для пациентов с экстренной кардиохирургической патологией», — отмечает Сергей Стефанов.
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