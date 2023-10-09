Экстренная кардиохирургическая помощь в Ханты-Мансийске

В субботний октябрьский вечер 7 числа в светлом и просторном зале Окружного Дома народного творчества города Ханты-Мансийска звучат родные напевы в исполнении фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»)…