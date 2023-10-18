Отметка в охотбилете даёт право коренным народам, проживающим на территориях традиционного природопользования, охотиться круглогодично
Об этом рассказал первый заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Бирюков на научно-практической конференции «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон», состоявшейся 26-27 сентября в городе Югорске.
Он сообщил, что коренные жители, ведущие традиционный образ жизни, охоту осуществляют в соответствии с имеющимся законодательством:
– Охота в целях ведения традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, для которых охота является основой существования, осуществляется свободно и круглогодично, без каких либо разрешений. При выдаче охотбилета лицам, относящимся к данной категории, делается специальная отметка. Критерием для предоставления указанной отметки является принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам Севера и содержание информации о нём в окружном реестре территорий традиционного природопользования (ТТП). По состоянию на 25 сентября этого года, такие отметки в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры в охотбилетах поставили 353 человека. Почему-то коренные жители не пользуются своими правами, видимо, не все знают».
Как пояснил сенатор РФ Александр Новьюхов, право на осуществление круглогодичной охоты имеют граждане, проживающие на территориях традиционного природопользования, только в границах своих ТТП.
– Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно без каких-либо разрешений в объёме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления. Решением Конституционного суда в 2021 году право на получение отметки распространено на граждан из числа коренных малочисленных народов, проживающих в населённых пунктах, городах и не имеющих ТТП. Гражданам, проживающим и зарегистрированным на ТТП, отметка ставилась уполномоченным органом и до решения Конституционного суда.
В настоящее время федеральным законом от 24.09.2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» не уточняются законодательные основы реализации права на охоту в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни представителями коренных малочисленных народов Севера, которые не проживают в местах традиционного проживания и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность в дополнении к основной. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, до внесения уточнений в профильный федеральный закон необходимо руководствоваться следующими принципами:
– если гражданин из числа коренных малочисленных народов включён в реестр ТТП регионального значения и проживает там, ведёт хозяйственную деятельность, охоту в границах ТТП, он может осуществлять свободно, без получения разрешений на добычу.
– если гражданин проживает в городе или в сельском поселении, имеет там прописку и не состоит в реестре ТТП, он может охотиться на общедоступных охотничьих угодьях. Охота осуществляется на общих основаниях после получения соответствующего разрешения на добычу. Приоритетных и особых прав такому гражданину отметка в охотничьем билете не дает.
Людмила Теткина