«Движение сердца, энергия души»
Так называлась вечер-встреча в рамках исследовательского проекта «Судьба Человека в истории Народа», посвящённая Году педагога и наставника. Провели и подготовили её в детском этнокультурно-образовательном центре педагоги дополнительного образования. Ведущая мероприятия Ирина Борисовна Белявская представила аудитории уважаемого человека с большим педагогическим стажем Дину Васильевну Герасимову.
Все свои годы она посвятила педагогической деятельности, стала кандидатом филологических наук, имеет знаки отличия Заслуженного деятеля науки Югры, Ветерана труда Российской Федерации. Мы не раз писали о Дине Васильевне Герасимовой на страницах наших изданий, по этой ссылке Вы можете ещё раз почитать о её жизнедеятельности. https://khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-16-1274/14999
В центр на встречу со своим преподавателем мансийского языка и опытным наставником пришли выпускники разных лет РГПУ им. А.И. Герцена. Ирина Белявская, Владимир Енов, Майя Макарова и Евдокия Хозумова с теплотой вспоминали студенческие учебные годы середины и конца 1980-х годов, Светлана Астапович, Тамара Мерова, Раиса Гаврильчик, Ольга Норова учились у Дины Васильевны в начале 1990-х годов. В какие бы годы ни учились студенты с Ханты-Мансийского автономного округа, им всегда внимательная и отзывчивая Дина Васильевна оказывала любую помощь. Многим она попросту заменяла маму, в особой заботе и поддержке нуждались первокурсники. Организовав студенческий Совет, сообща решали текущие вопросы, участвовали в разных культурных мероприятиях, выезжали на экскурсии по городам.
Также не теряли связь с окружным комитетом народов Севера и по окончанию учёбы многие выпускники возвращались в округ работать не только в школы, но и в учреждения культуры, СМИ, разные департаменты. Здесь нельзя не вспомнить весь педагогический состав Института Народов Севера, который дал большую стартовую площадку для всех его выпускников в дальнейшей профессиональной и творческой жизни.
Для гостей вечера воспитанники детского этнокультурно-образовательного центра подготовили музыкальные номера. Девочки исполнили танцевальный номер, а Санжир Нуркасымов исполнил старинный танец югорского богатыря со стрелами. Выпускницы этого же центра Алина Норова подготовила презентацию ещё об одном педагоге, учёном Матрёне Панкратьевне Вахрушевой, а Светлана Колова рассказала о своём преподавателе мансийского языка Ольге Мартыновне Норовой.
Вечер прошёл в тёплой домашней обстановке, за чашкой чая каждому было что вспомнить и рассказать. С музыкальным номером Дину Васильевну пришли поздравить и бывшие её студентки в составе фольклорной группы «Луи сам», они исполнили песни на мансийском языке.
Тамара Мерова