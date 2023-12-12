Куклы финно-угорского мира
В Детском этнокультурно-образовательном центре определились победители ежегодного творческого конкурса. В преддверии Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в детском центре прошло заседание жюри городского конкурса «Куклы финно-угорского мира в национальных костюмах», приуроченного к Дням родственных финно-угорских народов.
Этот конкурс стал преемником аналогичного, который проходил в предыдущие годы под названием «Обско-угорские мотивы в образе куклы». В нашем округе проживает многонациональное население, в том числе представители родственных финно-угорских народов. Чтобы показать яркость и самобытность культуры финно-угорских народов и их костюмов, коллективом центра было принято решение – расширить и дать возможность участникам представить на конкурс традиционных кукол финно-угорских народов.
Ещё одно новшество было внесено в положение конкурса текущего года – добавилась возрастная категория – от 19-ти лет и старше. Это значит, что в конкурсе могли принять участие и взрослые!
Участники смогли выполнить работы в соответствии с номинациями:
- «Традиция» – кукла-оберег, игровая, обрядовая;
- «Современность» – современная кукла в костюме с этническими
элементами;
- «Традиционный наряд» – современная кукла в традиционном полном комплексе народной одежды.
На конкурс поступали марийские, удмуртские, зырянские, венгерские куклы, но больше всего было представлено кукол титульных народов округа – ханты и манси. Куклы изготовлены как традиционные, так и наряженные рукотворными нарядами покупные, а также выполненные в разных техниках исполнения – вязание, скрутка, глина, природный материал и т.д.
Всего на конкурс поступило 237 работ. Дети и взрослые творчески и с интересом приняли участие в конкурсе. Выставка получилась разнообразной, яркой, неповторимой в своём исполнении.
Много работы было у жюри, сложно давалось решение, но победители определены! Награждение состоится 18 декабря 2023 года, в день закрытия выставки. Победителям вручат дипломы, а участники получат сертификаты.
Очень радует, что среди детей и взрослых не иссякает интерес к творчеству, игрушке, традициям финно-угорского мира! Детство – прекрасная пора, счастливое время! Оставайтесь детьми всегда!
Светлана Михайловна Астапович,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр»
г. Ханты-Мансийск