Куклы финно-угорского мира

180 лет назад были сделаны первые записи героического эпоса манси венгерским учёным Анталом Регули. Оказавшись среди манси в 1843 году, Регули напишет домой, что он настолько очарован мансийской поэзией, что пока не запишет всех стариков, не завершит своё путешествие.