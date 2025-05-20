Школьников и студентов ХМАО – Югры приглашают на онлайн-лекции Общества «Знание»
Мероприятия состоятся 22 мая в онлайн-формате. Организатором выступило Общество «Знание». Приглашаются все желающие.
Лекция для учащихся школ начнется в 11:00. Доцент высшей школы гуманитарных наук Югорского государственного университета Ксения Руссу выступит с лекцией «Русский язык на завтрак, обед и ужин». Спикер объяснит, как русский язык проникает во все сферы нашей жизни и почему грамотность нужна не только для учебы, но и для повседневного общения.
В 14:00 лаборант Казанского (Приволжского) федерального университета, корпоративный психолог «СибурТюменьГаз» Олег Долгицкий расскажет студентам колледжей о значении высшего образования в карьере. Он отметит важные аспекты выбора профессии, особенности современного рынка труда и необходимые навыки для карьерного роста.
Начало лекции для школьников: 11:00.
Зарегистрироваться на мероприятие и посмотреть трансляцию можно на сайте Российского общества «Знание».
Начало лекции для студентов: 14:00.
Зарегистрироваться на мероприятие и посмотреть трансляцию можно на сайте Российского общества «Знание».
Адрес: онлайн.