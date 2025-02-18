Хантыйская сказка «Подобно осиновому листу вёрткий муж» в новой интерпретации
В Ханты-Мансийске артисты театра обско-угорских народов «Солнце» представили новый спектакль «Сказ о богатыре и тёмной птице». За основу была взята хантыйская сказка «Подобно осиновому листу вёрткий муж». Наречённый таким именем главный герой в поисках настоящей любви отправляется в путешествие между мирами, по пути ему предстоит пройти непростое испытание в захватывающих приключениях.
Режиссёр постановки Наталья Сереброва и художник Наталья Кузнецова по мотивам сказки народа ханты представили свою интерпретацию. Наталья Сереброва об этом говорит: «Эта сказка сейчас сильно переработана, там такой крупный героический эпос, что за один вечер просто не перескажешь, не покажешь. Пришлось выбирать линии, что-то с чем-то соединять, чтоб получилось общее. Что меня зацепило из символических вещей, так это то, что в этих сказках важна роль народа, общества, то есть люди, окружающие главного героя. Не только то, как он думает, как он ощущает себя, а то, как на него влияют окружающие. Поэтому у нас одна из причин, почему мы выбрали ход со спором. Он помогает и подталкивает героя, а где-то прям вталкивает на правильный поворот событий.
В то же время интересна история с образом птиц. В оригинальной сказке, на которой герой женился, действительно, зовут Сорокой. Ни у кого в оригинале птичьих имён я не встречала. Я стала искать другие сказки и обнаружила, что у хантов развита тема птиц, потому что птица для них и вестник Торума (Всевышнего), которая приносит, передает и хорошие, и плохие послания. Это и душа человека, то есть у хантов человек имеет несколько душ, одна из которых выражается в облике птицы и называется «уходящая вниз по реке душа». Затем она возрождается в потомках, что мы и имеем в постановке.
К символизму нужно отнести и пластику, например в спектакле используются элементы биомеханики Всеволода Мейерхольда. Мастер-класс по методике провёл педагог, художественный руководитель Камерного драматического театра «Левендаль» города Санкт-Петербурга Искандер Сакаев. Такая методика помогла артистам выразить то, что сложно выразить другим путём, и зритель воспринимает символизмы как что-то значимое, важное».
Наталья Кузнецова отметила, что понять этнические элементы помогло и то, что она родом из Удмуртии и ей там приходилось уже работать над костюмами удмуртов, марийцев, других народов Поволжья. Затем сама активно знакомилась с культурой и традициями обских угров, так стали появляться нужные образы, древо жизни, модульные ширмы, которые с помощью трансформации позволяли показать и временные промежутки, и место действия.
Также специально для этого спектакля композитором из Санкт-Петербурга Артёмом Аретовым были написаны музыкальные композиции. Само погружение в мир сказки начинается от театрального представления, у входа в театр зрителей ожидал музыкальный номер в исполнении артистов Юлии Яркиной и Юрия Хозумова.
Первые, кто увидел этот спектакль, оставили очень хорошие отзывы, поблагодарили всю команду за отличную работу, за аккуратность, ничего не нарушив в сложном материале хантыйского фольклора.
Тамара Мерова