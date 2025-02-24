В Берёзовском районе состоялась 75-я Олимпиада оленеводов
В эти выходные в селе Саранпауль было многолюдно, огромный поток машин по зимнику направлялся к самому отдалённому населённому пункту автономного округа. Посмотреть на традиционный праздник потомственных оленеводов, который состоялся 22 февраля, приезжали гости не только с нашего округа, но и из других регионов России. А в этом году он особенный, потому что оленеводы «Саранпаульской оленеводческой компании» отмечали 75-ю Олимпиаду. Первая олимпиада оленеводов в Берёзовском районе была проведена в селе Сосьва в 1936 году, а в Саранпауле оленьи гонки состоялись уже в 1961 году.
На торжественном открытии гостей и участников соревнований приветствовали глава Берёзовского района Руслан Александров, депутат Тюменской областной думы Владимир Фомин, депутат Думы Югры Татьяна Гоголева, председатель Берёзовской Думы Зульфия Канева. На этом важном событии вручили заслуженные награды и памятные подарки оленеводам из династии Хозяиновых, Ларионовых, Ромбандеевых, Филипповых. Также благодарственным письмом за добросовестное и образцовое выполнение профессиональных обязанностей награждены женщины Людмила Ивановна Канева, Татьяна Васильевна Тихонова. Благодарность за многолетний и добросовестный труд и личный вклад в агропромышленный комплекс Берёзовского района вручили Анне Дмитриевне Ромбандеевой.
Самым сложным видом соревнований считается «гонки на рысь», именно поэтому по традиции право поднять флаг олимпиады предоставили победителю прошлых оленьих гонок на рысь Алексею Васильевичу Тихонову. Затем начались долгожданные, захватывающие оленьи гонки по следующим дисциплинам: «Гонки на мах» – это когда все олени бегут вскачь, самые стойкие и волевые оленеводы участвуют в «Гонках стоя на лыжах» и «Гонках стоя на нартах», самые отважные оленеводки соревнуются между собой в «Гонках на мах среди женщин», и самый зрелищный вид соревнований «Общий масс-старт».
Победить желает каждый (ая), но побеждает сильнейший (ая), здесь сказывается и мастерство, опыт, ловкость участников соревнований, а также удача.
Итак, победителями 75-ой Олимпиады оленеводов в Берёзовском районе стали:
Гонки на рысь:
1 место – Ромбандеев Яков Васильевич
2 место – Хозяинов Аркадий Георгиевич
3 место – Ларионов Михаил Владимирович
Гонки стоя на нарте:
1 место – Хозяинов Сергей Григорьевич
2 место – Хозяинов Егор Николаевич
3 место – Рочев Александр Сергеевич
Гонки на мах:
1 место – Филиппов Николай Данилович
2 место – Хозяинов Григорий Георгиевич
3 место – Хозяинов Сергей Григорьевич
Гонки на лыжах:
1 место – Хозяинов Сергей Григорьевич
2 место – Филиппов Николай Данилович
3 место – Хозяинов Егор Николаевич
Гонки на мах (женщины):
1 место – Хатанзеева Анастасия Алекссеевна
2 место – Хозяинова Наталья Владимировна
3 место – Вокуева Екатерина Александровна
В масс-старте участвовали 11 оленьих упряжек, победителями стали:
1 место – Филиппов Николай Данилович, 2 место – Ромбандеев Василий Владимирович, 3 место – Филиппов Андрей Васильевич.
Каждому победителю были вручены медали и памятные подарки, спонсорами которых стали депутаты окружной Думы С.Е. Елишев, А.Д. Мещангин, Р.М. Проводников, Н.Л. Западнова, В.М. Жуков.
Почётная Грамота главы сельского поселения Саранпауль за добросовестный труд и образцовое выполнение должностных обязанностей вручена Хозумову Олегу Семёновичу. В номинации «Самый юный оленевод» среди участников 75-ой Олимпиады грамотой отмечены Филиппов Андрей Васильевич, и в номинации «Самый опытный оленевод» – Ромбандеев Василий Владимирович.
Праздничную атмосферу гуляний создавали традиционные чумы, в которых можно было познакомиться с бытом оленеводов и отведать национальную кухню. Также были организованы состязания по национальным видам спорта, выездная торговля, концертная программа. Благодарим организаторов мероприятия и всех участников за уникальный праздник, который оставил незабываемые и радостные впечатления.
Тамара Мерова