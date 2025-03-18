Увековечен знатным именем «Лусум хум»
Вчера, 17 марта, была памятная дата русского учёного, исследователя и этнографа Валерия Николаевича Чернецова, которые многие люди знали и приветствовали как «Лусум хум», то есть «Лозьвинский человек, мужчина». Таким уважаемым и почётным статусом его величали манси, северный немногочисленный народ, жизнь которого Чернецов исследовал и оставил об этом народе в наследие уникальные научные труды.
В день именинной памяти великого учёного, мы встретились с кандидатом филологических наук Диной Васильевной Герасимовой, и вот что она рассказала:
– Валерий Николаевич Чернецов для народа манси, это большой человек, и не случайно лозьвинские манси называли его «Лусум Хум». Родился Валерий Николаевич 1905 году, 17 марта в Москве, но учиться поехал в Ленинград. В то время в Ленинграде, при университете имени А.А. Жданова, в 1925 году был создан Институт народов Севера, где учились первые студенты северяне. И именно с этого Института началось обучение, повышение образования коренных малочисленных народов Севера, в том числе и манси. Валерий Николаевич учился сначала в университете, затем в аспирантуре и тогда уже во время учёбы начал выезжать в полевые экспедиции. Он предпринял поездки в Приуралье на Урал, изучал этнографию, быт и культуру народа манси, а также параллельно, хантов, селькупов и ненцев. Но больше всего, конечно, его научный интерес вызывали манси и, находясь в нескольких экспедициях, он записал объёмный лингвистический, этнографический и фольклорный материал.
В 1925 году Валерий Николаевич совместно с женой Ириной Яковлевной Чернецовой, опубликовали первый мансийский букварь, а затем в 1936 году под его редакцией вышел первый краткий «Мансийско-Русский словарь» с грамматическим очерком. По существу, это были – первый учебник по мансийскому языку, и первый словарь. Затем, вышли первые учебники: «Йильпи лёнгх», книга для чтения, учебники по мансийскому языку с первого по четвертый класс. В экспедициях он записал и потом издал первые сказки, стихи для детей, например, три сказки «Хурум мойт», мансийские сказки «Манси мойт», первые стихи в сборнике «Вогульские сказки».
Для манси, конечно же, это были первые зачатки мансийской письменности. С 1935 года он готовит, а в 1936 году выпускается этот грамматический очерк. Первые учебники были написаны на латинской графике, а в последующем, уже с 1937 года их перевели и издавали на кириллице. На мой взгляд, латиница более подходит для написания мансийских слов. Правда, долготу и краткость Валерий Николаевич не обозначал, он использовал как в саамском или финском языках удвоенное гласное, например, «А» в слове «Маа». Далее, разработкой письменности, усовершенствованием письменности занимались уже другие учёные, носители языка, такие как Е.И. Ромбандеева.
Кроме того, что Чернецов создал первые учебники и буквари, первые словари, он был ещё переводчиком. В то время в Институте народа Севера, была такая тенденция, переводили произведения русских классиков на родные языки. Например, биографию Максима Горького переводили на мансийский язык как раз Ирина Яковлевна и Валерий Николаевич Чернецовы. Это были первые попытки переводческой деятельности, даже Валерий Николаевич пробовал писать стихи. И в стихах писал о том, что вот он сидит на берегу со своим другом манси и наблюдает ночное небо. Вот он от манси знает космогонические мифы и записал уже космогонические название небесных тел. Он уже знал где, какая звезда, как манси её называют, где «Ёсанг лёнгх» или «Мощ хум», «Соруп сов».
Валерий Николаевич первым описал фратриальное устройство обских угров, у манси это фратрии Пор и Мось. У него на эту тему также как и у венгерских ученых – есть тексты. Очень интересные записи были сделаны также по топонимике. Потому что, где он был, например, на Лозьве, на Сосьве, на Конде, на Оби, он вёл дневниковые материалы и в дневниковых записях у него были описаны мансийские названия озер или рек. Кроме того, переводил и давал этимологию этих топонимов и других слов. Например, дана этимология слов, как «Хонтанг я» - река «Конда».
Все его языковые материалы, записанные у манси, представляют очень большой интерес. В 1940-х годах он вернулся из Ленинграда в Москву, где уже занялся не языком, а больше этнографией и писал научную работу по наскальным рисункам – уральские писаницы. Его археологические материалы также ценны и используются учёными.
Валерий Николаевич умер в 1970-м году в Москве, насколько нам известно, его дневниковые материалы вторая супруга В. И. Мошинская передала в архив Томского университета. Мы очень надеемся, что вскоре все исследования будут опубликованы.
Тамара Мерова