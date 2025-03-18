«Я женщина своей земли»
Так называлась творческая встреча, посвящённая 65-летнему юбилею мансийской поэтессы Светланы Динисламовой, которая состоялась 17 марта в Ханты-Мансийске в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок.
Поздравить Светлану Силиверстовну пришли её коллеги, друзья и родственники. Сначала они познакомились с выставкой «Мастер мансийского слова», на которой были представлены научные монографии Светланы Динисламовой «Творчество Ювана Шесталова», «Семантика традиционной культуры в эпических песнях народа манси», художественная литература, двуязычные издания, книга на русском языке «Мы есть…», книга-альбом «Допиши свою историю (генеалогическое древо)», учебники «Мансийский язык» и «Мансийская литература», детский журнал на мансийском языке «Витсам» («Капелька»), также можно было ознакомиться с рукописями автора.
Директор Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Виктория Сподина поздравила Светлану Силиверстовну, пожелав, чтобы рядом всегда были друзья, чтобы близкие люди всегда радовали её приятными новостями, чтобы дома царило счастье и благополучие, а на душе всегда было светло и ясно.
– В нашем институте в каждом отделе есть художник слова, журналист, специалист по танцам, по традиционной культуре, по фольклору, есть живописцы, которые профессионально занимаются этим и делают это от души. Но только в одном отделе у нас есть человек, который объединяет в себе все эти таланты – это Светлана Силиверстовна, – отметила Виктория Ивановна.
Затем гости творческой встречи посмотрели фрагмент документального фильма Екатерины Баженовой «Кто мы?» с участием Светланы Динисламовой.
Депутат Думы автономного округа Татьяна Гоголева в своём поздравлении отметила заслуги юбиляра в деле сохранения родного языка и культуры:
– У неё нежное, высокое, проникновенное мировосприятие людей, живущих в тайге. Она настолько хорошо понимает системообразующую роль Медвежьих игрищ. Её дети и внуки просто купаются в родном слове, в мансийских сказках. Воспитываясь в городе, они точно знают, что они – манси. В семье делается всё, чтобы сохранить мансийский язык.
Также с поздравлением выступила хантыйская поэтесса Мария Волдина, отметив в юбиляре прекрасные качества – заботливость, душевную теплоту и радость.
Надежда Силиверстовна Яковлева приехала на юбилей сестры передать поздравления от всех родственников. Специально для неё она сшила яркий платок в мансийском стиле, чтобы он подчеркивал её индивидуальность, яркость, а также дополнял её оригинальность:
– Все наши родственники желают Светлане Силиверстовне здоровья, она всегда была и есть яркой мансийской колоритной женщиной. Оставайся всегда такой, мы желаем тебе здоровья, творческих успехов, чтобы всегда было вдохновение от природы, от общения с близкими, от общения с коллегами, чтобы к тебе почаще муза приходила и ты писала красивые стихи, которые я очень люблю и жду.
Директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Надежда Алексеева от всего коллектива поздравила юбиляра:
– Светлана Силиверстовна – большой души человек, её хватает и на поприще журналистики и на поприще научной деятельности. Сейчас формируется школа переводчиков мансийского языка, и она будет первый профессиональный переводчик с русского языка на мансийский и с мансийского на русский. Хочу отметить, её творчество, её произведения влияют на молодежь, их интересуют книги Светланы Силиверстовны.
Журналист газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова исполнила песню на мансийском языке, которую когда-то пела мама Светланы Силиверстовны Татьяна Романовна Садомина.
Ещё много душевных, тёплых слов прозвучало на творческом вечере в адрес юбиляра. В завершение встречи Светлана Динисламова прочла свои стихотворения, наполненные глубиной и большой любовью к родному краю и людям, живущим в нём. В этот день она впервые представила новые произведения, одно из них – о специальной военной операции.
Отмечу, Светлана Динисламова в течение двух лет возглавляла Объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Коллектив поздравляет Вас, Светлана Силивёрстовна, с 65-летним юбилеем! Вы – человек многогранный, поэтому желаем Вам успехов в писательской, научно-педагогической, издательской деятельности. Пусть Ваши новые творческие идеи и планы осуществляются в жизни! Пусть Ваши духи-покровители оберегают Вас! Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, семейного благополучия!
Надежда Рагимова