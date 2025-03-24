Всемирный день воды
Районный Дом культуры пгт Берёзово совместно с заказником «Берёзовский» и Берёзовским лесхозом провели мероприятие, посвящённое Всемирному дню воды. Мероприятие направлено на воспитание бережного отношения к водным ресурсам планеты. В его рамках ученики 2 «В» класса начальной школы пгт Берёзово узнали интересные сведения о воде.
– Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды. Вода – один из самых ценных ресурсов человечества, – рассказала детям ведущая мероприятия Марина Табун. – И, несмотря на то, что 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% – это солёная вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% – замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только 1% от общего объёма водных ресурсов планеты доступно для использования человеком. На сегодняшний день более 663 млн человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания, а 2,2 млрд человек не имеют доступа к безопасной воде. В наш стремительный век количество использования водных ресурсов увеличивается год от года. Огромные объёмы пресной воды расходуются нецелесообразно и нерационально.
Затем школьники ознакомились с законами, касающимися охраны и сохранения водных ресурсов, вспомнили, как проходит круговорот воды в природе, обсудили значение воды для человека и животных. Также учащиеся разгадывали загадки о водных объектах и природных явлениях, состоящих из воды (дождь, снег, лёд и др.), посмотрели фрагменты документального фильма «Подводный мир» и презентацию «Рыбье царство Югры».
Директор Берёзовского лесхоза Леонид Касимов рассказал и водном богатстве югорская края:
– В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре протекают две крупных реки: Обь, протяженностью 3 650 км и её приток Иртыш, длина которого составляет 3 580 км. Притоки этих рек также соизмеримы с крупными водными артериями. К примеру, Большой Юган и Вах (притоки Оби) сравнивают с Вислой и Одрой. Приток Иртыша река Конда сопоставима с Рейном. Практически все реки округа имеют низкую скорость течения, характеризуются весенне-летними разливами и паводками. Треть территории округа занимают болота. В окружении болот и лесов расположено около 300 тысяч озёр.
В ходе мероприятия участники приводили примеры, когда человек и животные не могут существовать без воды, говорили о важности экологической защиты водных ресурсов.
В завершение встречи ученики сделали вывод, что каждый несёт ответственность за чистоту окружающей среды и сохранность водных ресурсов.
Марина Табун