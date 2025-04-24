«Комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом новых требований федерального законодательства».
25 апреля 2025 года в 10.00 час. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится в онлайн-формате региональная конференция «Комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом новых требований федерального законодательства».
Мероприятие посвящено открытому обсуждению вопросов комплексного сопровождения и реабилитации обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью с учетом новых требований федерального законодательства, в том числе, предоставления ранней помощи детям и их семьям; организации инклюзивного образовательного процесса обучающихся с ОВЗ; реализации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; обеспечения сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в организациях различной ведомственной направленности.
Организаторы - Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования»).
Конференция откроется Пленарным заседанием с участием представителей федеральных методологических центров г. Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, региональных инновационных площадок
по развитию механизмов и технологий инклюзивного образования, ресурсных центров по методическому сопровождению образовательных организаций, врачей, специалистов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественных организаций по вопросам инклюзивного образования; компаний системных технологий и комплексного оборудования.
В рамках мероприятия будут функционировать четыре дискуссионные онлайн-площадки по диссеминации инновационного опыта и знаний. Участники конференции изучат инновационные технологии сопровождения семей, воспитывающих детей раннего возраста с особенностями развития, обсудят наиболее эффективные формы и методы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ
и инвалидностью, опираясь на новые требования федерального законодательства. Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также вопросам комплексного сопровождения, реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей
в организациях различной ведомственной направленности.
К участию в Конференции приглашаются научно-педагогические работники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, научных организаций, аспиранты, педагоги, воспитатели школ и детских садов, врачи, специалисты социальной сферы
и иных организаций, чья деятельность связана с реализаций стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
а также родители (законные представители), воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте АУ «Институт развития образования» в разделе Мероприятия-Конференции.