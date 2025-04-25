Посещение лесов в Югре возможно только с соблюдением мер пожарной безопасности
В Ханты-Мансийском автономном округе 26 апреля откроется пожароопасный сезон. До его окончания югорские леса можно посещать, соблюдая при этом требования пожарной безопасности.
Как сообщили в Природнадзоре Югры, запрещается использовать открытый огонь (костры, мангалы, паяльные лампы, жаровни) в хвойных молодняках, на лесосеках, на участках сухостоя и в не оборудованных для пикника местах.
Для отдыха и пикников можно использовать только специально оборудованные места. Об этом в прямом эфире в сообществе ЦУР Югры в ВК рассказал первый заместитель руководителя окружного Природнадзора Александр Бирюков, отвечая на вопросы югорчан, зафиксированные системой «Инцидент Менеджмент» в преддверии майских праздников.
Также нельзя бросать в лесу горящие спички, окурки и горячую золу, стекло; применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Запрещается оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в непредусмотренных местах.
Запрета выездов в лес нет, но если в муниципалитетах будет выводиться особый противопожарный режим либо режим ЧС, нахождение в лесу запрещено. Так, особый противопожарный режим с 30 мая вводится в Советском районе. Посещение лесов запрещено для всех за исключением охотников.
«Смысл в таком запрете заключается в том, что при высокой пожарной опасности источником пожара могут стать не намеренные преступные действия, а рядовое пренебрежение правилами пожарной безопасности в лесах: брошенный окурок, искра из неисправного глушителя, горячие угли или зола из мангала. Большинство граждан сознательные и ответственные и технику безопасности не нарушают, но для возникновения катастрофического пожара в такой период достаточно всего одного не слишком сознательного гражданина», — отметил Александр Бирюков.