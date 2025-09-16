Более 15 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 15461 человек.