День воинской славы России
27 января 1944-го произошло полное освобождение города Ленинград от блокады, он стал одним из Дней воинской славы России. Блокада Ленинграда, ныне – Санкт-Петербург, во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Для жителей осаждённого города это страшное событие продолжалось 872 дня.
За время блокады по разным оценкам погибли до полутора миллиона жителей. Из них только 3% скончались от гитлеровских бомбёжек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге захоронены сотни тысяч жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В 1960 году здесь зажжён вечный огонь, и каждый год люди приходят туда почтить память мужественным и стойким жителям, а также героических защитников Ленинграда.
В день воинской славы России и памяти немыслимых жертв, хотим напомнить нынешнему поколению, какой же ценой и усилием досталось это освобождение простому советскому солдату. Очень много наших коренных северян стояло и погибло на защите Ленинградского фронта. Об этом свидетельствуют архивные документы, также в истории Югры есть особая страница – спасение детей, эвакуированных из Ленинграда летом 1942 года.
У мансийского писателя Ювана Шесталова в книге «Тайна Сорни Най» в повести «Сначала была сказка» есть отрывок героической песни о фронтовике-дяде Сергее. Мы предлагаем вам его прочтение, который прозвучал в лице Санжара Нуркасымова, воспитанника детского этнокультурного образовательного центра города Ханты-Мансийска.
Героическая песня дяди Сергея
В просторном доме дяди Сергея стало тесно. Кажется, вся деревня собралась сюда. На столе дымится мясо. Вокруг стола люди. Затаив дыхание, они ждут, когда дядя Сергей начнет петь песню-исповедь, свою героическую былину. В руках у него пятиструнный санквалтап. С медных струн санквалтапа льётся мелодия дикого леса. Тихое, вкрадчивое, несмелое начало постепенно переходит в уверенную, стройную мелодию. Голос крепчает, как северный ветер. И вот дядя уже поёт громко, с вдохновением, встряхивая чёрными, как смоль, волосами. Монотонная мелодия прерывается такими неожиданными переходами, так игриво льётся, что невольно увлекает всех в свою чарующую стихию. Дядя Сергей поёт про свою молодость, про то, как он сражался с врагами, защищая город на Неве…
В тайге я был охотником,
ходил за зверем в мягкой шкуре.
В бою я был охотником
за зверем в железной шкуре.
Зверь в железной шкуре,
фашистский танк шел на меня,
Стремясь раздавить мое живое сердце.
Сердце мое в тайге пело,
Пело о любви, о высоких деревьях,
об удачной охотничьей тропе.
В бою в моих руках пело железное ружье.
А сердце молчало, став
твердым, непоколебимым,
словно камень…
В тайге я летал, как беззаботный рябчик.
В бою я летал смелым соколом,
Хватая врага на лету.
Во время таежных игрищ и веселья
Я плясал, как молодой олень.
В бой я шел грозным лосем.
Вставал на пути разъяренного
зверя – фашиста.
В тайге я не ходил таясь, как росомаха,
Не хитрил, как лиса-пролаза.
В бою – я мудрым горностаем скакал,
Стараясь обмануть врага.
В тайге я был дружен
со своими сверстниками,
Деревья и травы берег.
В бою я был суровым и бдительным,
как матёрый волк,
Осторожным, как ворон,
Осмотрительным, как медведь таёжный.
Тамара Мерова