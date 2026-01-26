«Шьём для наших»: волонтёрское сообщество Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске уже несколько лет действует волонтёрское сообщество «Шьём для наших», объединяющее неравнодушных горожан, которые своим трудом помогают участникам специальной военной операции. Сообщество было создано в сентябре 2022 года и за это время стало местом притяжения для людей разных возрастов и профессий.
Начинали с малого – одного кабинета, нескольких швейных машин и большого желания быть полезными. Сегодня «Шьём для наших» знают не только в Ханты-Мансийске, но и далеко за пределами Югры – по посылкам, которые регулярно отправляются бойцам. Волонтёры работают по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской, д. 24.
Здесь ежедневно кипит работа: кроят, шьют, вяжут, плетут маскировочные сети, изготавливают термоодеяла и окопные свечи. Сообщество изготавливает тёплую одежду, маскировочные костюмы и сети, термобельё, носки, шапки, балаклавы, а также другие необходимые на передовой вещи. В основном, сюда приходят женщины – пенсионеры, работающие горожанки, педагоги и те, кто не может оставаться в стороне.
Активный участник сообщества журналист газеты «Луима сэрипос» Тамара Сергеевна Мерова рассказывает, что каждый помогает по мере сил:
– Мы шьём всё, что нужно ребятам: термобельё, балаклавы, маскхалаты, костюмы, вяжем носки. Изготавливаем термоодеяла – они очень востребованы. Плетём сети, делаем окопные свечи. Кто-то кроит, кто-то шьёт, кто-то помогает деньгами или продуктами. Главное – желание помочь.
Особое направление работы – изготовление маскировочных сетей с учётом конкретных условий местности.
Волонтёр Наталья Александровна Шилова занимается этим с февраля 2023 года:
– По заявкам бойцов подбираем цветовую гамму: если снег – больше белого, если хвойные леса – зелёные оттенки. Технологии разрабатывали сами, изучали опыт других регионов, участвовали во встречах волонтёров УрФО. Сейчас есть обратная связь – сети, действительно, работают. Это жизненно важно.
Мотивация у волонтёров разная, но суть одна. У кого-то на СВО служат сыновья, мужья, братья. У кого-то там нет близких, но есть земляки и чувство ответственности.
– Из Саранпауля ушли многие на СВО добровольно, кого-то мы уже потеряли навсегда. Хочется поддержать своих и приблизить победу, – делится Тамара Сергеевна.
К сообществу регулярно присоединяются коллективы учреждений. Так, педагоги городского детского этнокультурно-образовательного центра Светлана Михайловна Астапович и Татьяна Владимировна Афанасьева приходят помогать в свободное время и, с разрешения руководства, в рабочие часы.
– Объёмы небольшие, но помощь посильная. Главное – быть рядом, – отмечают они.
С мая 2023 года в сообществе трудится и Людмила Артемьевна Садыкова:
– Когда вышла на пенсию, стало непривычно тихо. Прочитала о «Шьём для наших» в газете и пришла. Если есть желание – всегда можно помочь Родине.
Сообщество существует за счёт спонсорской помощи и поддержки неравнодушных людей. Помогают депутаты, общественные организации, ведомства и простые горожане. «Почта России» оказывает содействие в бесплатной отправке посылок до адресатов.
Сегодня волонтёры работают практически ежедневно, часто до позднего вечера. Кто-то приходит на несколько часов, кто-то помогает из дома. Но главное – здесь не останавливаются и верят: даже небольшая помощь, сделанная от сердца, согревает и спасает.
Информацию о деятельности сообщества «Шьём для наших» можно найти в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/shiemdlianashih_hm.
Пётр Молданов