В День снятия блокады Ленинграда активисты «Молодой Гвардии» навестили ветерана — Евсееву Галину Андреевну
Галина Андреевна родилась в 1940 году и в раннем детстве была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Несмотря на тяжёлые испытания военных лет, она сохранила любовь к жизни.
Молодогвардейцы пришли в гости, вручили цветы, конфеты и продуктовый набор, поблагодарили Галину Андреевну за мужество и стойкость, а также поделились историями о своих ветеранах Великой Отечественной войны.
Евсееву Галину вместе с мамой эвакуировали из Ленинграда, когда ей было два года. После войны вернулся отец, и семья переехала на север.
«Такие встречи — это живая связь поколений, сохранение и передача исторической памяти. Подвиг жителей блокадного Ленинграда навсегда останется для нас примером стойкости, мужества и силы духа», — сказал руководитель Тюменского городского отделения «Молодой Гвардии» Руслан Рябев.