Югра обсудила с китайскими партнерами проекты в переработке кварца и нефти
Ханты-Мансийский автономный округ провел рабочие переговоры с представителями высокотехнологичного китайского бизнеса. Двухдневный визит делегации из КНР, организованный при личном участии заместителя губернатора Югры Натальи Огородниковой, был направлен на развитие конкретных инвестиционных проектов.
В состав китайской делегации вошли основатель и руководство компании ZE Optoelectronic SciTech Co., Ltd., которая специализируется на производстве сверхчистых материалов для оптической промышленности. Встреча с ними стала результатом системной работы с инвесторами, начатой регионом в середине 2025 года.
«Надеюсь, что достигнутые сегодня договоренности станут началом взаимовыгодного сотрудничества», — отметила Наталья Огородникова, выступая на площадке Фонда развития Югры.
Ключевой темой переговоров стала глубокая переработка кварца. Югорская сторона представила китайским партнерам свой промышленный потенциал, а делегация из КНР проявила к нему серьезный интерес. В рамках визита гости ознакомились с реальными производственными объектами. Они посетили особую экономическую зону «Нягань», предприятие «Полярный кварц» и промышленный технопарк «Импульс» в Ханты-Мансийске.
По итогам встречи стороны наметили конкретные направления для совместной работы. Помимо переработки кварца, речь шла о возможностях в сфере нефтепереработки и локализации машиностроительных производств на территории автономного округа. Также обсуждалось продвижение российской продукции на китайский рынок. Наталья Огородникова заверила, что каждое из этих направлений будет детально проработано.
Руководитель комитета по международному сотрудничеству «Деловой России» Максим Захаров, сопровождавший китайскую делегацию, высоко оценил потенциал региона.
«Мы трепетно относимся к сотрудничеству с Югрой, это достойный регион по качеству жизни. Встреча стала важным шагом в укреплении экономических связей между Югрой и Китаем, открывая новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», — подчеркнул он.