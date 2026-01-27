Югорские депутаты взяли на контроль помощь семьям военнослужащих
На личном приеме в общественной приемной партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске депутаты окружной Думы Василий Филипенко и Оксана Михеева детально разобрали обращения жителей. Особое внимание парламентарии уделили ситуациям в семьях участников специальной военной операции, требующим немедленного вмешательства.
Одна из обратившихся — мать военнослужащего — рассказала, что ее сноха, оставшись без работы, одна воспитывает детей и находится в состоянии психологического кризиса. Депутат Оксана Михеева заверила, что вопрос будет проработан комплексно.
«Мы вместе с органами опеки, социальной защиты и психологической службы наладим взаимодействие по этому вопросу. Наша задача — не просто предложить помощь, но и мягко, с участием специалистов, вывести женщину из тяжелого состояния, чтобы она могла эту помощь принять для своих детей», — подчеркнула Михеева.
Она также отметила, что активистки «Женского движения» в автономном округе реализуют проекты поддержки для жен и матерей участников СВО. В ходе приема рассмотрели и образовательный вопрос. Жена пропавшего без вести бойца попросила помочь в переводе ее ребенка, который учится в тюменском вузе на платной основе, на бюджетное место.
«В таких случаях нельзя ограничиваться общими рекомендациями, — прокомментировал Василий Филипенко. — Семьи наших защитников заслуживают максимально быстрой и конкретной помощи».
Он пояснил, что депутаты не просто объяснили процедуру перевода, но и сразу вышли на связь с Югорским государственным университетом для предварительного согласования условий. Это позволило дать семье четкий алгоритм действий.
Также парламентарии проконсультировали молодого автора из Ханты-Мансийска, написавшего детскую книгу «Всемирная история пингвинов». Ему рассказали о возможных вариантах публикации работы и действующих грантовых конкурсах.
«Суть депутатской работы — в результативности, — заявил Василий Филипенко. — Люди приходят не за теорией, а за решением. Поэтому наш подход — на месте давать максимально конкретные направления, делать предварительные запросы».
Оксана Михеева резюмировала, что каждая рассмотренная ситуация будет оставаться на личном контроле до достижения положительного результата.