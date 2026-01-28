Форма поиска

Памятники Великой Отечественной войны включены в перечень культурных ценностей региона

28.01.2026

В ходе заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством заместителя губернатора округа Елены Майер было принято решение о включении трех новых объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Среди них монумент Победы в Великой Отечественной войне, установленный в Кондинском районе в поселке Куминский, памятник павшим воинам той же эпохи в поселке Междуреченский и храм имени Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в поселке Тундрино Сургутского района.

Стоит напомнить, что в реестр объектов культурного наследия могут включать памятники и строения старше сорока лет.  Однако предложение о включении здания Дома пионеров в городе Сургут не получило одобрения. Членам совета рекомендовано представить дополнительные аргументы для возможного внесения данного объекта в реестр охраняемых объектов культурного наследия. Елена Майер также обратила внимание на то, что при включении объекта в данный реестр, усложняет выделение средств на ремонтные работы здания. Целесообразнее было бы сначала произвести ремонт, затем рассматривать о включении здания в реестр объектов культурного наследия. 

Перемещение деревянного храма
Совет поддержал инициативу перемещения деревянной церкви 1907 года постройки из деревни Чембакчина в поселок Цингалы Ханты-Мансийского района. Эта мера направлена на сохранение исторического памятника и создание условий для дальнейшего изучения истории края. По мнению членов совета, перемещение позволит сохранить уникальный объект и сделать его доступным для большего числа жителей и туристов.
Оценка деятельности Музея Природы и Человека
Во время заседания Совета заслушали доклад о деятельности Музея Природы и Человека. Члены Совета высоко оценили деятельность Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», они рекомендовали продолжить активную работу по сохранению и популяризации культурного наследия региона.

Планирование мероприятий на 2026 год
Рассмотрев итоги прошедшего года, участники встречи утвердили план работы Совета на предстоящий период. Особое внимание уделено подготовке материалов и предложений для включения в программу работ по охране объектов культурного наследия.
Таким образом, XXI век стал новым этапом развития системы охраны историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подчеркнув значимость исторических памятников и традиций региона для формирования культурной самобытности населения.
Галина Кондина 

28.01.2026

Пс памятникыт ос ялпыӈколыт ӯргалавет

28.01.2026

Тл вылтахтам порат округ кӯщай вӈын н Елена Майер миркол нупыл хансым Советыт лнэ мхум акван-атыгласанэ. Пс порат ӯнттым колыт, тӯщтым памятникыт хумус ӯргалым ньщуӈкве ри ос хумус тнаныл хот-щпитаӈкве рви – та урыл тот потыр лыс.

 Ань лум сапрнит  тит памятникыг урыл потыртасыт, тн Кондинский районт ллг. Куминский пвылт Победа хтал кастыл 1985 тлт тӯщтувес. Тот слтат хуритэ врим лы. Ос Междуреченский пвылт яныг хнтыт порслым мхум номнэ мгсыл 1978 тлт наманыл хансым хвтас врвес. Ты памятникыг сас налыман тлыл яныгнувег лг, сккон щирыл тн ӯргалаӈкве патавег.

Ань «объект культурного наследия» намыл пс колыт ос памятникыт тнт ущ хансавет, тн налыман тлыл янгыгнувег вос лгыт. Тыгыл мощща тл те ӯнлгыт, тамле намыл хансуӈкве ат врмавет.

Ос хунь тамле намыл те хансаве, тнт мт щирыл пнтуӈкве манос мт щирыл вруӈкве ат рви, туп хот-щпитаӈкве тртаве. Ты кастыл олн тстуӈкве нксылыӈыг мты, сака св нпак атуӈкве ос комиссия суснэ юи-плт ущ рви щпитаӈкве.

Ханты-Мансийский районт Чембакчина пвылт пс йис порат ӯнттым ялпыӈкол лы. Тав хуньт норыл ӯнттувес. Ань тва лмтанэ мхмытын лкква ты хартыглавет, нин плтавет. Таимгсыл кӯщаит ты пс ялпыӈкол Ханты-Мансийский район Цингалы пвылн тотуӈкве таӈхияныл ос тот аквта щирыл ӯнттыяныл. Ты кастыл комиссия-хтпат номтаныл патыс, тн пуссын ты мгыс ктпос пинсыт.

Ань пуссын рнэ нпакыт акван-атавет ос ты рӯпата вруӈкве вылтаве.

Сургут ӯст «Дом пионеров» кол с тамле нпакн хансуӈкве тахвес, та ӯст лнэ яныгпла кват ты кол урыл потыртасыт, мансвит нврам тот ханищтавес, тувыл тн намыӈ-суиӈ хтпаг мтсыт, та маныр. Ос Советыт рӯпитан хтпат номтаныл ат патыс, ань тав ӯргалан мн ат хасвес. Ты кол советский тлыт порат ӯнттувес, таве ань ри ёмщакв хот-щпитаӈкве ос ущ хансуӈкве. Атиӈк тамле нпакн хаснэ юи-плт таве мӯсхалыг хот-щпитанкве трвитыӈ паты.

 Елена Майер ты урыл тох лвыс, таве хот-щпитан мгыс рнэ нпакыт вос атгыт, олныл вос мивет. Та юи-плт лаль ты урыл потыртаӈкве рви.

Галина Кондина