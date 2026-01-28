- Русский
Памятники Великой Отечественной войны включены в перечень культурных ценностей региона
В ходе заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством заместителя губернатора округа Елены Майер было принято решение о включении трех новых объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Среди них монумент Победы в Великой Отечественной войне, установленный в Кондинском районе в поселке Куминский, памятник павшим воинам той же эпохи в поселке Междуреченский и храм имени Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в поселке Тундрино Сургутского района.
Стоит напомнить, что в реестр объектов культурного наследия могут включать памятники и строения старше сорока лет. Однако предложение о включении здания Дома пионеров в городе Сургут не получило одобрения. Членам совета рекомендовано представить дополнительные аргументы для возможного внесения данного объекта в реестр охраняемых объектов культурного наследия. Елена Майер также обратила внимание на то, что при включении объекта в данный реестр, усложняет выделение средств на ремонтные работы здания. Целесообразнее было бы сначала произвести ремонт, затем рассматривать о включении здания в реестр объектов культурного наследия.
Перемещение деревянного храма
Совет поддержал инициативу перемещения деревянной церкви 1907 года постройки из деревни Чембакчина в поселок Цингалы Ханты-Мансийского района. Эта мера направлена на сохранение исторического памятника и создание условий для дальнейшего изучения истории края. По мнению членов совета, перемещение позволит сохранить уникальный объект и сделать его доступным для большего числа жителей и туристов.
Оценка деятельности Музея Природы и Человека
Во время заседания Совета заслушали доклад о деятельности Музея Природы и Человека. Члены Совета высоко оценили деятельность Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», они рекомендовали продолжить активную работу по сохранению и популяризации культурного наследия региона.
Планирование мероприятий на 2026 год
Рассмотрев итоги прошедшего года, участники встречи утвердили план работы Совета на предстоящий период. Особое внимание уделено подготовке материалов и предложений для включения в программу работ по охране объектов культурного наследия.
Таким образом, XXI век стал новым этапом развития системы охраны историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подчеркнув значимость исторических памятников и традиций региона для формирования культурной самобытности населения.
Галина Кондина
Пс памятникыт ос ялпыӈколыт ӯргалавет
Тл вылтахтам порат округ кӯщай вӈын н Елена Майер миркол нупыл хансым Советыт лнэ мхум акван-атыгласанэ. Пс порат ӯнттым колыт, тӯщтым памятникыт хумус ӯргалым ньщуӈкве ри ос хумус тнаныл хот-щпитаӈкве рви – та урыл тот потыр лыс.
Ань лум сапрнит тит памятникыг урыл потыртасыт, тн Кондинский районт ллг. Куминский пвылт Победа хтал кастыл 1985 тлт тӯщтувес. Тот слтат хуритэ врим лы. Ос Междуреченский пвылт яныг хнтыт порслым мхум номнэ мгсыл 1978 тлт наманыл хансым хвтас врвес. Ты памятникыг сас налыман тлыл яныгнувег лг, сккон щирыл тн ӯргалаӈкве патавег.
Ань «объект культурного наследия» намыл пс колыт ос памятникыт тнт ущ хансавет, тн налыман тлыл янгыгнувег вос лгыт. Тыгыл мощща тл те ӯнлгыт, тамле намыл хансуӈкве ат врмавет.
Ос хунь тамле намыл те хансаве, тнт мт щирыл пнтуӈкве манос мт щирыл вруӈкве ат рви, туп хот-щпитаӈкве тртаве. Ты кастыл олн тстуӈкве нксылыӈыг мты, сака св нпак атуӈкве ос комиссия суснэ юи-плт ущ рви щпитаӈкве.
Ханты-Мансийский районт Чембакчина пвылт пс йис порат ӯнттым ялпыӈкол лы. Тав хуньт норыл ӯнттувес. Ань тва лмтанэ мхмытын лкква ты хартыглавет, нин плтавет. Таимгсыл кӯщаит ты пс ялпыӈкол Ханты-Мансийский район Цингалы пвылн тотуӈкве таӈхияныл ос тот аквта щирыл ӯнттыяныл. Ты кастыл комиссия-хтпат номтаныл патыс, тн пуссын ты мгыс ктпос пинсыт.
Ань пуссын рнэ нпакыт акван-атавет ос ты рӯпата вруӈкве вылтаве.
Сургут ӯст «Дом пионеров» кол с тамле нпакн хансуӈкве тахвес, та ӯст лнэ яныгпла кват ты кол урыл потыртасыт, мансвит нврам тот ханищтавес, тувыл тн намыӈ-суиӈ хтпаг мтсыт, та маныр. Ос Советыт рӯпитан хтпат номтаныл ат патыс, ань тав ӯргалан мн ат хасвес. Ты кол советский тлыт порат ӯнттувес, таве ань ри ёмщакв хот-щпитаӈкве ос ущ хансуӈкве. Атиӈк тамле нпакн хаснэ юи-плт таве мӯсхалыг хот-щпитанкве трвитыӈ паты.
Елена Майер ты урыл тох лвыс, таве хот-щпитан мгыс рнэ нпакыт вос атгыт, олныл вос мивет. Та юи-плт лаль ты урыл потыртаӈкве рви.
