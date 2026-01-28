Форма поиска

Эффективная работа филиала фонда «Защитники Отечества»: итоги работы в Югре

28.01.2026

В студии РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» Игорем Илыком, который поделился результатами работы подразделения в регионе за 2025 год.
Работа филиала фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе началась 1 июня 2023 года. Уже сегодня можно уверено говорить о том, что сотрудничество с региональными органами власти и партнерами приносит положительные плоды. 
– Сейчас социальные координаторы филиала оказывают поддержку свыше 8 тысячам человек. Среди них ветераны боевых действий, уволившиеся со службы, члены семей погибших военнослужащих, а также появилась новая категория обращений – родственники лиц, признанных пропавшими без вести. За прошедший период в филиал обратились более 17 тысяч человек, включая обращения из подразделений, работающих во всех 22 муниципальных образованиях Югры. Было рассмотрено около 71 тысячи запросов, причём положительное решение принято почти по 98 % случаев, остальные вопросы пока находятся в процессе рассмотрения, – рассказал  Игорь Илык.
Фонд значительно укрепил свою команду за три года работы, привлёк новых экспертов. Теперь отдельно функционирует сектор по трудоустройству, введены две должности специалистов, занимающихся работой с ветеранами-инвалидами. 
– Весной 2025 года филиал фонда переехал в новое помещение по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 122. Там созданы комфортные условия для приёма ветеранов и членов их семей, функционируют специализированные кабинеты для консультаций, оборудован спортзал, открыта инновационная мастерская и виртуальный тренажерный комплекс, –  сообщил Игорь Илык.  –  Самой распространённой темой обращений ветеранов, участников СВО и членов их семей являются меры социальной защиты. Они интересуются федеральными и региональными выплатами, льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, налоговыми вычетами и возможностью выделения земельных участков.
По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества»,  активно запрашиваются услуги юридической консультации, медицинской реабилитации, получение технических средств реабилитации, предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение, протезирование, психологическое консультирование и поддержка.
Одним из важнейших направлений работы филиала остается содействие трудоустройству бывших военных, вернувшихся к гражданской жизни. Ведь каждый участник специальной военной операции несет ответственность перед своей семьей. По итогам минувшего года регион вошел в число лидеров по успешному решению вопроса занятости ветеранов.
Под руководством Игоря Илыка налажено тесное сотрудничество с Фондом развития предпринимательства «Мой бизнес» и уполномоченным органом по правам предпринимателей. Каждый обратившийся получает индивидуальное сопровождение: начиная с разработки бизнес-плана и заканчивая открытием собственного бизнеса. Ветеранам помогают наставники-предприниматели.
В завершении пресс-конференции Игорь Илык отметил, многие участники программы поддержки получили государственные субсидии размером до двух миллионов рублей на открытие своего дела и покупку оборудования.
Николай Меров 

Муй щирн «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» округевн рәпитӑс

28.01.2026

Ас хӑӆты тыӆӑщ 28-мит хӑтӑӆн Ёмвош «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты тӑхийн округевн вәӆты «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» кәща хә Игорь Илык иха ӑктӑщум айкеӆ ӑкӑтты хӑннєхуятӑта лупӑс, муй щирн юхи хӑщум 2025-мит оӆн ӆыв рәпитсӑт.

Тӑмхӑтӆ ӆыв хущеӆа рәпитты хӑннєхуятӑт тәп и оӆ мӑр нивӑӆ щурӑс хуята арсыр нётупсэт ӆэщӑтсӑт. Ӆаӆясум хәйт па ӆаӆь хӑрӑт эвӑӆт юхи юхтум ёх кўтӑтн юхи хӑщум оӆн ӆаӆясум тӑхетн хуӆтпєӆы вәтшум хӑннєхуятӑт ищи вәӆты питсӑт. Щи пӑта «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхия» округев эвӑӆт 17 щурӑс хә муй нє нєпекӑт хӑншсӑт, хуты ӆыв рәтӆаӆ ӆаӆь хӑрн вәтшӑсыйт. Щитӑт кўтн 71 щурӑс нєпек мсыева вантсы па артаӆӑсы. Арпєӆӑк ӑнтәма вўм хуятӑт вәйтсыйт па хӑщум ёх ищиты кӑншӆыйт.

Округев «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» ӆаӆь эвӑӆт юхтум хӑннєхуятӑт ищи арсыр мосты рәпата вєрӑтн мӑӆ. Тӑмхӑтӆ щи тӑхи йиӆуп хотн вәӆ па хуятӑта нётӆ.

Юхи хӑщум пурайн ӆаӆясум хәйт иньщӑсӆӑт, муйсӑр нётупсы социальной тӑхет эвӑӆт ӆўв ӆавӑӆты вєритӆӑт, муйсӑр налогӑт сухуптӑты ӆывеӆ мосӆ, хута хотӑт омӑсты мўвн мӑӆыйт, мӑта тӑхетн ӆекщитты муй па рўтьщӑты хоттєӆ ёхӆаӆ пиӆа вєритӆӑт.

Игорь Илык ясӊӑт щирн, «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» хӑннєхуятӑт иса кашӑӊ хә пиӆа тўӊщирӑӊа па вещката рәпитӆӑт. Итәх ӆаӆь эвӑӆт юхтум хӑннєхуятӑт субсидия нётупсы вухӑтн округев вух ӆўӊӑтты тӑхи эвӑӆт нємасыя мӑсыйт, ӆәӆн ӆыв еӆӆы ӆыв щиреӆн вєрты рәпитты тӑхет ат пўншсӑт. Щи пӑта ин кӑт миллион араткєм шойт вухӑтн щимӑщ хӑннєхәйт государства эвӑӆт катӆуптӑсыйт. Ар хӑннєхә тӑмхӑтӆ ӆыв хущеӆа юхтыйӆ, па кашӑӊ хә иса мсыева нётӆы.

Николай Меров

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Владимир Енов

 

Хнтлын хтпатын ос тāн щмьянылн тамле нтмил вāраве

28.01.2026

Ты тпост атхуйпловит хталт «Защитники Отечества» нампа государственный фонд филиалыт кӯщаиг рӯпитан хум Игорь Илык лххал тотнэ колн ёхталас. Ювле хультум тāлт округувныл хнтлын хтпатн ос тāн щмьянылн манырсыр нтмил вāрвес ос ань манарыл нтавет, тав ты урыл тот потыртас.

Кӯщай хум Игорь Илык лāвме щирыл, «Защитники Отечества» нампа хнтлын хтпатын нтмил вāрнэ фонд 2023 тāлт лӯпта тпост выл хталт рӯпататэ вылтастэ. 2025 тāлт мāньполь тпост ты фонд йильпи яныг колн вāнтлыс. Ань адресэ Ханты-Мансийск ӯс, Мира ӯсхулы, 122 колт лы.

Тот хнтлын мнялум хтпатын акв хтал сыс сāвсыр лккарыт палт ликмуӈкве рви. Мāхум тот сāвсыр вāрмаль щирыл хӯлтыглавет. рнэ нпакыт мӯсхалыг щпитан мāгыс, матыр олн нтмил винэ мāгыс нтавет. Тот хнтлын хтпат мāгыс каснэ колнак ос мт сāвсыр рнэ тлат щпитым лгыт. Ань ты хталт округувт тамле нтмилыл вāрнэ нёлолов стыра хтпа лы.

Хнтлын мāныл юв ёхтум хтпат ос тāн щмьяныл сāвыӈпāлэ ЖКХ ойтхатнэ вāрмалит, нāлок-олн ойтнэ тлат тāра-паттуӈкве тув ёхталгыт. Тувыл ос ань сāв хтпа кол ӯнттын мāгыс мā-лмт винэ урыл китыглахтгыт. Ты вāрмаль щирыл с сāв хтпа ӯрхаты. Мāхум юристыт палт нтмил ввуӈкве тув ёхталгыт, пусмалтахтын мāн ялнэ вāрмаль урыл китыглахтгыт. Тāн тот психологытн нтавет. Ты коныпал фонд-колт ос мт сāвсыр вāрмаль щирыл нтмил вāраве.

Щар влт мāк хнтлын мāныл юв ёхтын хтпат тāн нтавет. Тувыл хнтлын мāт порслым хтпат щмьяныл нтмилыл вāравет. Ань ос хӯрмит вāрмаль щирыл нтмил мтыс. Ты хнтлын мāт вāнэтāл хультум хтпат тāн щмьяныл ань с нтуӈкве патвсыт.

Фонд рӯпитантэ пāсныл, Ханты-Мансийск ӯсн ос районытн пуссын аквъёт сāтхуйплов стыра сāвит лумхлас нтмил ввнэ мāгыс тув ёхталасыт. Ты хосыт нёлсāт нупыл акв арыгтем сāвсыр тлат мӯсхал щирыл щпитавсыт.

Млты тāл сыс Россия мāв янытыл, мāн округувт лнэ «Защитники Отечества» нампа государственный фонд рӯпататэ щар ёмасыг лāввес. Ты фонд хосыт хнтлын мāныл юв ёхтум щар сāв хтпа рӯпатал майвсыт. Хтпа юв ёхтумт, тавн щар влт мирыӈ мāт щмьятэ щнэ мāгыс рӯпата хнтуӈкве ри.

Таимāгсыл щар мāк влт ты вāрмаль щирыл яныг рӯпата вāраве. Ты хосыт ювле хультум тāлт мāн округувт щар сāвнув хтпа рӯпатаӈыг мтсыт. Тувыл ос ань фондыт кит лумхлас āгмыӈ-мосыӈ хтпатн нтмил вāрим рӯпитг.

Игорь Илык лāвыс:

«Тва хнтлын хтпат хунь юв ёхтгыт, мирыӈ мāт лмыгтгыт, тāнки рӯпата вāруӈкве кāсащгыт. Ты рӯпатаныл тлаг вос мтыс, мāн ань «Мой бизнес» ос «Уполномоченный по защите прав предпринимателей» мāхум ёт акван-потыртахтасув. Ты вāрмаль хосыт тāнки рӯпата вāрнэ хтпат предприятияныл вāрнэ мāгыс планыл хансавет, ос рӯпатаныл вылтахтын мус уральтавет. Тāнки рӯпата вылтан кāсыӈ хтпа манос щмья палт ты тла вāнэ лумхлас паттаве. Ты лумхлас выл порат рӯпататэ рнэ щирыл вāрнэ мāгыс хтпа ханищтытэ ос хӯлтыглытэ.

2025 тāл оигпан порат, хотьют ты программа щирыл ханищтахтас, тāн кит млн сāвит мус субсидия-олнытыл майвсыт. Ты олнытыл тāн тāнки рӯпатаныл вāрнэ мāгыс матыр рнэ пормасыт ёвтсыт. Ты хтпат лаль акваг уральтаӈкве ос нтуӈкве патавет тах. Тамле ты рнэ вāрмаль ань хнтлын мāныл юв ёхтум хтпат ос тāн щмьяныл мāгыс вāраве.

Николай МЕРОВ