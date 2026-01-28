- Русский
Эффективная работа филиала фонда «Защитники Отечества»: итоги работы в Югре
В студии РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» Игорем Илыком, который поделился результатами работы подразделения в регионе за 2025 год.
Работа филиала фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе началась 1 июня 2023 года. Уже сегодня можно уверено говорить о том, что сотрудничество с региональными органами власти и партнерами приносит положительные плоды.
– Сейчас социальные координаторы филиала оказывают поддержку свыше 8 тысячам человек. Среди них ветераны боевых действий, уволившиеся со службы, члены семей погибших военнослужащих, а также появилась новая категория обращений – родственники лиц, признанных пропавшими без вести. За прошедший период в филиал обратились более 17 тысяч человек, включая обращения из подразделений, работающих во всех 22 муниципальных образованиях Югры. Было рассмотрено около 71 тысячи запросов, причём положительное решение принято почти по 98 % случаев, остальные вопросы пока находятся в процессе рассмотрения, – рассказал Игорь Илык.
Фонд значительно укрепил свою команду за три года работы, привлёк новых экспертов. Теперь отдельно функционирует сектор по трудоустройству, введены две должности специалистов, занимающихся работой с ветеранами-инвалидами.
– Весной 2025 года филиал фонда переехал в новое помещение по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 122. Там созданы комфортные условия для приёма ветеранов и членов их семей, функционируют специализированные кабинеты для консультаций, оборудован спортзал, открыта инновационная мастерская и виртуальный тренажерный комплекс, – сообщил Игорь Илык. – Самой распространённой темой обращений ветеранов, участников СВО и членов их семей являются меры социальной защиты. Они интересуются федеральными и региональными выплатами, льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, налоговыми вычетами и возможностью выделения земельных участков.
По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества», активно запрашиваются услуги юридической консультации, медицинской реабилитации, получение технических средств реабилитации, предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение, протезирование, психологическое консультирование и поддержка.
Одним из важнейших направлений работы филиала остается содействие трудоустройству бывших военных, вернувшихся к гражданской жизни. Ведь каждый участник специальной военной операции несет ответственность перед своей семьей. По итогам минувшего года регион вошел в число лидеров по успешному решению вопроса занятости ветеранов.
Под руководством Игоря Илыка налажено тесное сотрудничество с Фондом развития предпринимательства «Мой бизнес» и уполномоченным органом по правам предпринимателей. Каждый обратившийся получает индивидуальное сопровождение: начиная с разработки бизнес-плана и заканчивая открытием собственного бизнеса. Ветеранам помогают наставники-предприниматели.
В завершении пресс-конференции Игорь Илык отметил, многие участники программы поддержки получили государственные субсидии размером до двух миллионов рублей на открытие своего дела и покупку оборудования.
Николай Меров
Муй щирн «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» округевн рәпитӑс
Ас хӑӆты тыӆӑщ 28-мит хӑтӑӆн Ёмвош «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты тӑхийн округевн вәӆты «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» кәща хә Игорь Илык иха ӑктӑщум айкеӆ ӑкӑтты хӑннєхуятӑта лупӑс, муй щирн юхи хӑщум 2025-мит оӆн ӆыв рәпитсӑт.
Тӑмхӑтӆ ӆыв хущеӆа рәпитты хӑннєхуятӑт тәп и оӆ мӑр нивӑӆ щурӑс хуята арсыр нётупсэт ӆэщӑтсӑт. Ӆаӆясум хәйт па ӆаӆь хӑрӑт эвӑӆт юхи юхтум ёх кўтӑтн юхи хӑщум оӆн ӆаӆясум тӑхетн хуӆтпєӆы вәтшум хӑннєхуятӑт ищи вәӆты питсӑт. Щи пӑта «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхия» округев эвӑӆт 17 щурӑс хә муй нє нєпекӑт хӑншсӑт, хуты ӆыв рәтӆаӆ ӆаӆь хӑрн вәтшӑсыйт. Щитӑт кўтн 71 щурӑс нєпек мсыева вантсы па артаӆӑсы. Арпєӆӑк ӑнтәма вўм хуятӑт вәйтсыйт па хӑщум ёх ищиты кӑншӆыйт.
Округев «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» ӆаӆь эвӑӆт юхтум хӑннєхуятӑт ищи арсыр мосты рәпата вєрӑтн мӑӆ. Тӑмхӑтӆ щи тӑхи йиӆуп хотн вәӆ па хуятӑта нётӆ.
Юхи хӑщум пурайн ӆаӆясум хәйт иньщӑсӆӑт, муйсӑр нётупсы социальной тӑхет эвӑӆт ӆўв ӆавӑӆты вєритӆӑт, муйсӑр налогӑт сухуптӑты ӆывеӆ мосӆ, хута хотӑт омӑсты мўвн мӑӆыйт, мӑта тӑхетн ӆекщитты муй па рўтьщӑты хоттєӆ ёхӆаӆ пиӆа вєритӆӑт.
Игорь Илык ясӊӑт щирн, «Рәт мўв ӆавӑӆты тӑхи» хӑннєхуятӑт иса кашӑӊ хә пиӆа тўӊщирӑӊа па вещката рәпитӆӑт. Итәх ӆаӆь эвӑӆт юхтум хӑннєхуятӑт субсидия нётупсы вухӑтн округев вух ӆўӊӑтты тӑхи эвӑӆт нємасыя мӑсыйт, ӆәӆн ӆыв еӆӆы ӆыв щиреӆн вєрты рәпитты тӑхет ат пўншсӑт. Щи пӑта ин кӑт миллион араткєм шойт вухӑтн щимӑщ хӑннєхәйт государства эвӑӆт катӆуптӑсыйт. Ар хӑннєхә тӑмхӑтӆ ӆыв хущеӆа юхтыйӆ, па кашӑӊ хә иса мсыева нётӆы.
Николай Меров
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Владимир Енов
Хнтлын хтпатын ос тāн щмьянылн тамле нтмил вāраве
Ты тпост атхуйпловит хталт «Защитники Отечества» нампа государственный фонд филиалыт кӯщаиг рӯпитан хум Игорь Илык лххал тотнэ колн ёхталас. Ювле хультум тāлт округувныл хнтлын хтпатн ос тāн щмьянылн манырсыр нтмил вāрвес ос ань манарыл нтавет, тав ты урыл тот потыртас.
Кӯщай хум Игорь Илык лāвме щирыл, «Защитники Отечества» нампа хнтлын хтпатын нтмил вāрнэ фонд 2023 тāлт лӯпта тпост выл хталт рӯпататэ вылтастэ. 2025 тāлт мāньполь тпост ты фонд йильпи яныг колн вāнтлыс. Ань адресэ Ханты-Мансийск ӯс, Мира ӯсхулы, 122 колт лы.
Тот хнтлын мнялум хтпатын акв хтал сыс сāвсыр лккарыт палт ликмуӈкве рви. Мāхум тот сāвсыр вāрмаль щирыл хӯлтыглавет. рнэ нпакыт мӯсхалыг щпитан мāгыс, матыр олн нтмил винэ мāгыс нтавет. Тот хнтлын хтпат мāгыс каснэ колнак ос мт сāвсыр рнэ тлат щпитым лгыт. Ань ты хталт округувт тамле нтмилыл вāрнэ нёлолов стыра хтпа лы.
Хнтлын мāныл юв ёхтум хтпат ос тāн щмьяныл сāвыӈпāлэ ЖКХ ойтхатнэ вāрмалит, нāлок-олн ойтнэ тлат тāра-паттуӈкве тув ёхталгыт. Тувыл ос ань сāв хтпа кол ӯнттын мāгыс мā-лмт винэ урыл китыглахтгыт. Ты вāрмаль щирыл с сāв хтпа ӯрхаты. Мāхум юристыт палт нтмил ввуӈкве тув ёхталгыт, пусмалтахтын мāн ялнэ вāрмаль урыл китыглахтгыт. Тāн тот психологытн нтавет. Ты коныпал фонд-колт ос мт сāвсыр вāрмаль щирыл нтмил вāраве.
Щар влт мāк хнтлын мāныл юв ёхтын хтпат тāн нтавет. Тувыл хнтлын мāт порслым хтпат щмьяныл нтмилыл вāравет. Ань ос хӯрмит вāрмаль щирыл нтмил мтыс. Ты хнтлын мāт вāнэтāл хультум хтпат тāн щмьяныл ань с нтуӈкве патвсыт.
Фонд рӯпитантэ пāсныл, Ханты-Мансийск ӯсн ос районытн пуссын аквъёт сāтхуйплов стыра сāвит лумхлас нтмил ввнэ мāгыс тув ёхталасыт. Ты хосыт нёлсāт нупыл акв арыгтем сāвсыр тлат мӯсхал щирыл щпитавсыт.
Млты тāл сыс Россия мāв янытыл, мāн округувт лнэ «Защитники Отечества» нампа государственный фонд рӯпататэ щар ёмасыг лāввес. Ты фонд хосыт хнтлын мāныл юв ёхтум щар сāв хтпа рӯпатал майвсыт. Хтпа юв ёхтумт, тавн щар влт мирыӈ мāт щмьятэ щнэ мāгыс рӯпата хнтуӈкве ри.
Таимāгсыл щар мāк влт ты вāрмаль щирыл яныг рӯпата вāраве. Ты хосыт ювле хультум тāлт мāн округувт щар сāвнув хтпа рӯпатаӈыг мтсыт. Тувыл ос ань фондыт кит лумхлас āгмыӈ-мосыӈ хтпатн нтмил вāрим рӯпитг.
Игорь Илык лāвыс:
«Тва хнтлын хтпат хунь юв ёхтгыт, мирыӈ мāт лмыгтгыт, тāнки рӯпата вāруӈкве кāсащгыт. Ты рӯпатаныл тлаг вос мтыс, мāн ань «Мой бизнес» ос «Уполномоченный по защите прав предпринимателей» мāхум ёт акван-потыртахтасув. Ты вāрмаль хосыт тāнки рӯпата вāрнэ хтпат предприятияныл вāрнэ мāгыс планыл хансавет, ос рӯпатаныл вылтахтын мус уральтавет. Тāнки рӯпата вылтан кāсыӈ хтпа манос щмья палт ты тла вāнэ лумхлас паттаве. Ты лумхлас выл порат рӯпататэ рнэ щирыл вāрнэ мāгыс хтпа ханищтытэ ос хӯлтыглытэ.
2025 тāл оигпан порат, хотьют ты программа щирыл ханищтахтас, тāн кит млн сāвит мус субсидия-олнытыл майвсыт. Ты олнытыл тāн тāнки рӯпатаныл вāрнэ мāгыс матыр рнэ пормасыт ёвтсыт. Ты хтпат лаль акваг уральтаӈкве ос нтуӈкве патавет тах. Тамле ты рнэ вāрмаль ань хнтлын мāныл юв ёхтум хтпат ос тāн щмьяныл мāгыс вāраве.
Николай МЕРОВ