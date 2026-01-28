Отделение СФР по ХМАО-Югре произвело перерасчёт пенсий более 1 700 многодетным мамам с пятью и более детьми
С 1 января 2026 года вступил в силу закон, который расширил пенсионные права многодетных мам. Раньше в стаж при расчёте пенсии включались периоды ухода только за четырьмя детьми. То есть максимум можно было получить около 6 лет стажа. С 2026 года ограничение по количеству детей снято. Теперь в стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми, включая пятого, шестого и последующих.
Кроме того, многодетная мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребёнком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребёнка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.
«Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют своё действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Проще говоря, если у вас пятеро или больше детей, периоды ухода за младшими из них теперь тоже войдут в ваш пенсионный стаж и увеличат количество коэффициентов», - рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре.
Региональное Отделение Социального фонда России заранее открыло приём заявлений о перерасчёте пенсий и направило уведомления многодетным мамам. На сегодняшний день перерасчёт произведён 1 789 югорчанкам. Пенсии пересчитаны с учётом периодов ухода, которые не были учтены ранее (за пятых и последующих детей).
Напомним, женщины, которые ещё не подали заявление на перерасчёт, могут сделать это через личный кабинет на портале Госуслуг или клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.
Перерасчёт носит заявительный характер. При подаче электронного заявления через «Госуслуги» следует выбрать «Перерасчёт размера пенсии». Далее мама указывает вид пенсии для перерасчёта: страховую по старости или страховую по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учёт в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и даты рождения всех детей.
К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Отделение СФР по ХМАО-Югре проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении представленной информации.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:,
ВКонтакте , Одноклассники , Телеграм , Макс
Отделение СФР по ХМАО-Югре