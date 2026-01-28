СВОих не бросаем: как в Нижневартовске поддерживают участников специальной военной операции
Более 500 участников специальной военной операции и члены их семей получили квалифицированную юридическую помощь за первые шесть месяцев работы автономной некоммерческой организации «Мы Вместе» в Нижневартовске. Отметим, 87% обращений были решены полностью, 97% заявителей положительно оценили качество работы. Центр был открыт по инициативе общественного деятеля, члена Клуба «Эльбрус», победителя конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Ильяса Калмыкова.
Центр «Мы Вместе» – это специализированная некоммерческая структура, призванная оказывать квалифицированную бесплатную юридическую помощь тем, кто защищал или продолжает защищать Родину, а также их близким.
«Наше ключевое отличие – полное сопровождение человека от обращения до результата. Мы не ограничиваемся консультациями. Центр помогает оформить заявления, выстраивает правовую позицию, сопровождает взаимодействие с органами власти и при необходимости представляет интересы заявителей в судах. Работа продолжается до конкретной точки успеха – решения суда, выплаты или восстановления нарушенного права. Опыт участия и победы в конкурсе «Лидеры России» помог выстроить проект именно как систему: с командой, процессами и ответственностью за результат. Уже через полгода стало понятно, что запрос на такую работу значительно превышает ожидания, и сегодня Центр продолжает развиваться», – поделился директор АНО «Мы Вместе», победитель конкурса «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ильяс Калмыков.
С самого начала работа центра «Мы Вместе» выстраивалась в тесном взаимодействии с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. По словам Ильяса Калмыкова, такой формат помогает оперативно ориентироваться в мерах поддержки, координировать действия и быстрее находить решения в сложных ситуациях. Работа ведется по юридическому сопровождению и адаптации участников СВО на безвозмездной основе. На данный момент в работе Центра порядка 40 судебных дел.
Как рассказал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Игорь Илык, центр совместно с региональным филиалом фонда работает по обращениям в постоянном режиме, а также проводит выездные приемы граждан.
«Соглашение о сотрудничестве, подписанное с Центром правовой помощи «Мы Вместе», стало стратегическим шагом в развитии системы комплексного сопровождения наших героев. С момента открытия филиала принято более 5000 обращений. За каждым из них – конкретная жизненная ситуация: вопросы выплат, льгот, жилья или трудоустройства. Ветеранам и их семьям важно чувствовать не просто консультационную, а реальную правовую поддержку. Совместная работа социальных координаторов и юристов Центра «Мы Вместе» позволяет сопровождать каждого подопечного на всех этапах – от подготовки документов до представительства в инстанциях. Эффективность сотрудничества подтверждают результаты: 99% подопечных положительно оценили работу юристов, средний балл удовлетворенности – 4,8 из 5, а 86% обращений решены полностью. Юридическая защита – это фундамент, на котором строится возвращение бойца к мирной жизни и его уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжим это сотрудничество, чтобы каждый защитник в Югре знал: его права находятся под надежной защитой», – сказал Игорь Илык.
В свою очередь председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова отметила, что проект члена клуба «Эльбрус» является мотивирующим примером для других участников лидерского сообщества:
«Работа Центра юридической помощи участникам СВО в Нижневартовске – это яркий и вдохновляющий пример настоящего служения стране. В периоды, когда наша страна сталкивается с непростыми вызовами, очень важны инициативы, направленные на всестороннюю поддержку бойцов и их родных. Отрадно, что проект Ильяса Калмыкова успешно реализуется, за каждым решенным вопросом Центра – история конкретной семьи. Это пример служения, основанного на любви к Родине и ответственности за наше общее будущее».
Как отметили в Центре, такой формат правовой поддержки может быть адаптирован под другие регионы страны. По словам Ильяса Калмыкова, сегодня рассматривается возможность запуска пилотных проектов на базе штабов общественной поддержки в других субъектах страны.