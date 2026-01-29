Открыт прием заявок на присуждение премий губернатора Югры в области культуры и искусства
До 1 февраля идет прием заявок на присуждение премий губернатора Югры в области культуры и искусства.
«До 1 февраля идет прием заявок на премии выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам, режиссерам, художественным руководителям и артистам. Ежегодно обладателями почетной награды становятся более 100 талантливых жителей округа. Премия присуждается за особый вклад в развитие отрасли, создание проектов в сфере кино, музыкального, хореографического и театрального искусства, живописи, литературы, библиотечного и музейного дела, художественного образования и народного творчества», – сообщили организаторы.
Заявки принимаются на электронную почту: cultura-UGRA@admhmao.ru
Подробная информация и контакты на сайте: clck.ru/3RHPkj
Отметим, что в течение года пройдут конкурсы на соискание еще ряда премий Губернатора Югры:
– педагогам и выдающимся ученикам творческих колледжей и детских школ искусств;
– мастерам народных художественных промыслов;
– инвалидам – представителям творческих профессий;
– писателям, поэтам и молодым авторам;
– художникам и деятелям изобразительного искусства.