В Югре на зимние маршруты вышла передвижная поликлиника, которая посетит 53 населенных пункта
В регионе работают три медицинские бригады Центра профпатологии Югры. Их маршруты проходят через Кондинский, Белоярский, Нижневартовский, Березовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как рассказал директор Депздрава Югры Роман Паськов, всего в рамках зимнего выезда планируется посетить 53 населенных пункта.
В отдаленные поселки региона на КамАЗах здоровья отправятся: терапевты, хирурги, кардиологи, неврологи, офтальмологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Для работы медиков используется современное оборудование, включая новый рентгеномобиль, на базе которого можно пройти флюорографию и маммографию, а также мобильные лабораторные комплексы.
Отметим, что в 2023 году врачи мобильных бригад осмотрели около 15 тысяч пациентов, в 2024 году - порядка 18 тысяч, в 2025 году - уже более 20 тысяч жителей Югры. Директор окружного департамента здравоохранения подчеркивает, что при этом охват коренного населения вырос на 15%.
«Работа медицинских бригад проходит в непростых зимних условиях - большие расстояния между населенными пунктами и низкие температуры делают выезды сложными. Тем не менее, врачи продолжают миссию, чтобы каждый житель отдаленных территорий мог пройти обследование и получить консультацию специалиста без необходимости поездки в крупные города», — говорит Роман Паськов.
Основные заболевания, с которыми обращаются пациенты, остаются неизменными: сердечно-сосудистые, эндокринные и нервные.
По статистике за прошлый год, которую озвучил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов, у 1 020 человек выявили болезни системы кровообращения, у 441 — подозрения на злокачественные новообразования, 492 пациентам рекомендовали дополнительное обследование, а 56 югорчан нуждались в стационарном лечении.
С графиком работы бригад и маршрутами можно ознакомиться по ссылке.