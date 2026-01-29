Большое путешествие «Касум ёх» в столицу Югры
27-29 января в Ханты-Мансийске состоялось значимое культурное событие – Большое путешествие Центра историко-культурного наследия «Касум ёх», прошедшее на площадках этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Мероприятие объединило традиционную культуру казымских хантов, современный музейный диалог и живое общение с носителями наследия Казымской земли.
В 2026 году Центр «Касум ёх» отмечает 35 лет со дня образования. Участие в проекте «Гастрольная карта Югры. Большое путешествие. Музеи-юбиляры в столице Югры» стало важной возможностью рассказать о своей работе широкой аудитории.
Программа «Касум ёх» была представлена как целостное культурное путешествие. Посетители смогли погрузиться в этнографическое пространство и познакомиться с многогранным наследием казымских хантов.
Особое внимание было уделено духовной культуре хантов. В рамках программы «По сакральным тропам души» участники познакомились с традиционной сновидческой культурой, которая на протяжении веков играла важную роль в мировоззрении народа. Диалог о значении сновидений в жизни человека продолжился в формате круглого стола, объединившего специалистов, носителей культуры и заинтересованных слушателей.
Значимой частью Большого путешествия стали выставочные и образовательные проекты. Мультимедийная выставка «Эхо войны: письма из прошлого» напомнила о судьбах земляков через фронтовые письма Георгия Александровича Канева и воспоминания его потомков. Отдельное внимание было уделено детскому и молодёжному творчеству: презентация книги сказок, созданных детьми села Казым, стала живым примером того, как фольклор продолжает развиваться и находить новые формы.
Большое путешествие «Касум ёх» стало не просто серией мероприятий, а пространством встречи поколений, культур и смыслов. Это был разговор о том, как традиция может быть современной, как музей может быть живым, а память – действенной.
Пётр Молданов