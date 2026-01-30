Музей геологии, нефти и газа приглашает в «Кибермузей»: Фестиваль технической мысли ко Дню российской науки
Вниманию землян и будущих кибержителей! 8 февраля в 12:00 музей откроет портал в 2226 год и становится Межгалактическим Музейным Хабом.
8 февраля с 12:00 до 15:00 в Музее геологии, нефти и газа пройдет ежегодный, третий по счёту, бесплатный Фестиваль технической мысли (6+), посвященный значимому российскому празднику. Формат фестиваля семейный, программа рассчитана на гостей разного возраста.
Для традиционного мероприятия в этом году выбран совершенно нетрадиционный шуточный формат. Он сочетает в себе футуристические технологии (роботы, космические перелеты) и эстетику традиционной российской культуры.
На входе гости получат «Карту кибер-гостя» и отправятся в иммерсивный квест по кибер-локациям с креативными названиями: Завалинка 2.0, Нейроморье, Кванто-Мансийск и т.д. При условии сбора всех виз на выставках участники фестиваля получат свой «Паспорт жителя будущего».
Программа активностей по локациям:
- Сибириус (локация: «Геолаб», цокольный этаж): Инновационная площадка. Здесь можно будет моделировать 3D-ручками, управлять виртуальным беспилотником на симуляторе полета БПЛА, учиться основам программирования.
- Завалинка 2.0 (локация: «Атриум», 1 этаж): Главная сцена фестиваля. Здесь будет работать ведущий, пройдут научный стендап, профориентационная встреча с героями науки и показ научных фильмов.
- Нейроморье (локация: «Древнее Лукоморье», 1 этаж): Цифровое пространство для игр разума. Посетители проверят эрудицию в игре «Угадай пословицу» и создадут уникальное «Нейрофото» с помощью моментальных снимков и обработки нейросетей.
- Кибертрек (локация: «Интеллект-центр», 1 этаж): Территория скорости и робототехники. Посетители смогут поучаствовать в гонках на радиоуправляемых машинках (трасса будет, машинку можно принести свою), осмотреть выставку коллекционных моделей, собрать свою «Лего-машинку» или сразиться в битве самостоятельно сделанных машинок на «Робо-сумо».
- Экоюганск (локация: «Звёзды Югры», 2 этаж): Самая экологичная площадка будущего. Посетители узнают, как можно выплавить брелки из дробленых пластиковых крышек и узнают про акцию «Сбор добрых крышечек». Здесь же можно будет создать свой уникальный значок с помощью специального станка.
- Кванто-Мансийск (локация «Нефтяные города», 2 этаж). В условном окружном центре будущего пройдет мастер-класс по архитектурному макетированию.
- Опытово (локация: «Имперская нефть», 4 этаж): здесь посетителей ждут увлекательные опыты: от изучения статического электричества до создания «Радуги в стакане», проявления «Волшебных чернил» и демонстрации третьего закона Ньютона с помощью «Ракеты из воздушного шарика». Кроме того, здесь можно будет познать таинственный микромир, проверить эрудицию в викторине «Правда или фейк».
- Робополье (локация: «Телепорты в рюкзаке», 4 этаж): Царство физики и высоких технологий. Посетители соберут конструктор «Электрознаток», отправятся в виртуальную реальность с фильмом «Электроэнергетика России», вырежут и украсят маски роботов из картона и напечатают робо-фигурки с помощью 3D-печати.
Пространство фестиваля будет оформлено в современном стиле и освещением, подходящим для визуализации кибер-мира.
Участие в программе бесплатное при покупке входного билета в музей. Принимается оплата «Пушкинской картой».
Фестиваль проходит при поддержке партнеров: Мастерской талантов «Сибириус», Центра «КодоХод», АО «Югра-Экология», Окружного Дома народного творчества и преподавателя физики Татьяны Кондыгиной