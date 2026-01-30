Электронное взаимодействие облегчит доступ коренных народов к госуслугам
Для коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предусмотрено свыше 30 видов государственной поддержки.
Одним из обязательных условий для получения указанных мер поддержки является принадлежность к коренным малочисленным народам — ханты, манси или ненцы. Оформление данной принадлежности значительно упрощено благодаря действующему законодательству.
Согласно Федеральному закону № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе требовать от граждан предоставление документов, содержащих сведения об их национальности.
Таким образом, при обращении гражданина за мерами поддержки сотрудники государственной власти и органы местного самоуправления при предоставлении мер поддержки самостоятельно запрашивают в ведомствах сведения о национальности гражданина через систему межведомственного электронного взаимодействия, например:
Из Списка лиц коренных малочисленных народов Российской Федерации - в ФАДН России;
Из Единого реестра записей актов гражданского состояния - в ФНС России и т.д.
При межведомственном взаимодействии подтверждение наличия гражданина в Списке предоставляется ФАДН России в срок до 5 рабочих дней.
Подтверждающие национальность документы предоставляются гражданами исключительно на добровольной основе.
