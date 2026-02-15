Форма поиска

Ханты-Мансийский автономный округ стал лидером в стране по расселению аварийного жилья

15.02.2026

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подвели итоги программы расселения граждан из непригодного жилья за шестилетний период.

Лучшие результаты в реализации   программы с с 2019 по 2025 годы показали Югра, ЯНАО и Пермский край. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минстроя России, за шесть лет в стране из непригодного жилья было переселено почти 923 тысячи человек. По итогам января 2025 года этот показатель возрос до 927 тысяч человек.

В Югре с 2019 по 2025 годы было переселено 63 тысячи человек, в ЯНАО — 62 тысячи человек, в Пермском крае —  57 тысяч человек.

В десятке лидеров — Якутия, Подмосковье, Кемеровская, Иркутская, Сахалинская, Свердловская области, — регионы, перешагнувшие порог в 30 тысяч  человек, сменивших за эти годы непригодное жильё на новые квартиры. 

Ханты-Мансийский автономный округ не только строит новое жилье взамен непригодного, но и обновляет подход к пространственному планированию. В основе этих решений, отмечал глава региона Руслан Кухарук, — запросы жителей, и именно сами югорчане определяют, как должны развиваться города и поселки, в которых они живут, работают и растят детей. 
 
Сегодня Югра реализует масштабную программу расселения аварийного и непригодного жилья, в которую включены около 1800 домов — в очереди на расселение стоят семьи общей численностью проживающих в 38 тысяч человек. 

Так, например в Нягани переселение в новые дома системно происходит в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья на 2024-2030 годы. 

Всего на выполнение работ по расселению жилья в ХМАО предусмотрено около 80 миллиардов  рублей, а сама программа — эффективно действующая часть национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ugra-news.ru

