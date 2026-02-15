На реках Югры появятся 4 новых судна на воздушной подушке
Речники Югры готовятся к навигации. Как сообщает «Югра-ТВ» со ссылкой на «Северречфлот», в этом году в Нижневартовском и Берёзовском районах ожидают новые суда на воздушной подушке, а в затонах речники ремонтируют имеющиеся суда.
Протяжённость сети перевозок по рекам Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составила 4 294 километров.
Напомним, по итогам прошлого года «Северречфлот» перевёз свыше 367 тысяч пассажиров, выполнив почти 8,5 тысяч рейсов. На маршрутах работали 37 судов — как скоростные «Метеоры» и «Восходы», так и «вездеходы» на воздушной подушке.
Обновляется не только сам флот, но и портовая инфраструктура. Для удобства пассажиров на причалах в прошлом году использовали современные плавучие вокзалы с тёплыми залами ожидания, в речных портах Ханты-Мансийска, Приобья и Салехарда работали терминалы самообслуживания с бесконтактной оплатой.
Отметим, в прошлом году навигацию в Югре закрыли в октябре — сначала на реках Вах и Каз в Нижневартовском и Белоярском районах, далее в Березовском, Октябрьском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на реках Обь и Иртыш.