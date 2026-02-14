Проект учёных из Ханты-Мансийска победил в конкурсе грантов Президентского фонда природы
В России подведены итоги второго конкурса Президентского фонда природы: гранты получили 157 проектов на общую сумму в миллиард рублей. Проекты разработаны экологами, учёными-биологами, работниками заповедного дела из 37 заповедников, 24 национальных парка и 45 других особо охраняемых природных территорий.
Одним из победителей стал проект учёных Югры «Инновационная система оценки фитоклимата леса в особо охраняемых природных территориях на основе воздушного лазерного сканирования» по исследованию модельных участков древостоя в природных парках «Кондинские озера», «Нумто», международном стационаре «Мухрино».
По словам учёных, исследование фитоклимата, формируемого кроновым слоем деревьев, очень важно — это ключевой регулятор биоразнообразия, продуктивности и устойчивости леса. Комплексная характеристика фитоклимата — сквозистость («проницаемость») древостоя. Существующие способы определения сквозистости трудоемки и позволяют получать только точечные оценки. Решение проблемы заключается в применении технологии беспилотного воздушного лазерного сканирования, позволяющей получать высокоточные трёхмерные данные о сквозистости лесного полога на больших площадях, в том числе труднодоступных.
В рамках проекта будет создана и внедрена инновационная система оценки фитоклимата, что станет практическим инструментом для сотрудников особо охраняемых природных территорий: система позволит объективно оценивать состояние лесных экосистем и принимать обоснованные управленческие решения по их охране, мониторингу и противопожарному планированию.
«Проект направлен на создание готового востребованного цифрового продукта, который не только закроет критический информационный пробел, но и предоставит целевым группам эффективный инструмент для сохранения лесных экосистем России с возможностью дальнейшего масштабирования», — говорят разработчики, руководит которыми Данил Ильясов, кандидат биологических наук, доцент Югорского государственного университета.
Размер президентского гранта — 4 631 986 рублей.
Поддержанные инициативы стартуют с 1 марта 2026 года, а приём заявок на конкурс следующего года будет открыт 1 сентября.