В Ханты-Мансийске школьники превращают пластиковые крышки в сувениры: как дизайн борется с мусором
«Дизайнеры виноваты в гиперпотреблении!» — об этом в интервью телеканалу «Югра» заявила дизайнер и педагог Наталья Мороз.
Школа креативных индустрий при Окружном доме народного творчества, где преподает Наталья, ломает стереотипы о суровом Севере. Здесь подростки создают моду, вдохновлённую природой, нефтью и анатомией человека, превращая идеи в реальные коллекции одежды. За два года школу окончили более 300 учеников, чьи проекты уже завоёвывают призы на всероссийских конкурсах — от эскизов до полноценных показов.
К примеру, ученица школы Анна Найбауэр представила коллекцию «Пульс и грация». Ее вечерние платья отражают семь систем человеческого организма — от кровеносной до репродуктивной. Проект, еще на эскизном этапе, вошел в тройку лидеров на всероссийском конкурсе «Молодые стратегии России» в номинации «Креативная экономика региона».
«Через моду мы транслируем здоровый образ жизни», — подчеркивает Наталья Мороз, мечтавшая стать дизайнером еще в пятом классе.
Экология — еще одно ключевое направление. В экомастерской школьники перерабатывают пластиковые крышки от бутылок, снимая QR-коды вручную и превращая отходы в сувениры вроде фигурок осетра.
«Дизайнеры виноваты в гиперпотреблении, но мы боремся с этим», — объясняет Мороз. Ученики Сергей Захаров и Ярослав Васюкович отмечают: такие сувениры очищают природу и могут стать основой бизнеса. Школа принимает любой пластик от жителей — без официальных сборов.
Не забывают и о технологиях: в рамках социокультурного проекта «Вместе ярче» взрослые югорчане осваивают нейросети для дизайна. Наталья Мороз уверена, что ИИ — это инструмент, а не замена человеку: «Он ускоряет рутину, но за рулем всегда дизайнер».
Руководитель школы Александра Соколянская приглашает записываться в школу круглогодично через сайт или «ВКонтакте» — набор в августе.
Здесь есть студии дизайна, электронной музыки, анимации, 3D-графики и фотовидеопроизводства. Пока одежда юных талантов не в массовой продаже, но она готовит волну дизайнеров из Югры.