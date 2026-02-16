В Югре завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы - 2026».
13 февраля 2026 года в театре Сургутского государственного университета состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий в Югре.
Площадками для соревнований стали сразу 8 профессиональных образовательных организаций:
1. Сургутский политехнический колледж
2. Сургутский институт экономики, управления и права
3. Нефтеюганский политехнический колледж
4. Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж
5. Когалымский политехнический колледж
6. Междуреченский агропромышленный колледж
7. Советский политехнический колледж
8. Институт среднего медицинского образования Сургутского государственного университета.
Согласно официальным данным Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ, конкурсная программа включала 74 компетенции, 60 из которых были представлены в основной возрастной категории.
Участники состязались в мастерстве по добыче нефти и газа, ремонту оборудования, лабораторному анализу, агротехнике, гостиничному делу, преподаванию, 3D-моделированию и другим специальностям.
Ранее, 9 февраля, на церемонии открытия чемпионата были награждены победителей и призеров среди юниоров, которые состязались в 14 компетенциях (информация также размещена на официальном сайте Департамента).
Награды победителям вручали представители ведущих предприятий и организаций-партнеров, выступивших в роли работодателей: ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром трансгаз Сургут», Сургутского государственного университета и центра детского развития «Умка». Их участие подчеркнуло практическую направленность чемпионата и подтвердило высокую востребованность представленных компетенций на современном рынке труда Югры.
Лидеры по медалям (данные официального сайта):
1. Сургутский политехнический колледж - 36 медалей (20 золотых)
2. Советский политехнический колледж - 22
3. Сургутский институт экономики, управления и права -19
4. Югорский политехнический колледж -13
5. Нижневартовский социально-гуманитарный и Когалымский политехнический - по 12
Победители представят Югру на межрегиональном этапе, а финалом чемпионатного цикла 2026 года станут всероссийские соревнования «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.
Как сообщается на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России . Движение включает в себя два ключевых соревнования: чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.
Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики для обеспечения достижения технологического суверенитета.
Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Галина Дунаева