Использованы фотографии, опубликованные в официальной группе Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сети ВКонтакте.

В Югре завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы - 2026».

13 февраля 2026 года в театре Сургутского государственного университета состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий в Югре.
Площадками для соревнований стали сразу 8 профессиональных образовательных организаций: 
1.    Сургутский политехнический колледж
2.     Сургутский институт экономики, управления и права
3.    Нефтеюганский политехнический колледж
4.    Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж
5.    Когалымский политехнический колледж
6.    Междуреченский агропромышленный колледж
7.     Советский политехнический колледж 
8.    Институт среднего медицинского образования Сургутского государственного университета.


Согласно официальным данным Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ, конкурсная программа включала 74 компетенции, 60 из которых были представлены в основной возрастной категории. 
Участники состязались в мастерстве по добыче нефти и газа, ремонту оборудования, лабораторному анализу, агротехнике, гостиничному делу, преподаванию, 3D-моделированию и другим специальностям.
Ранее, 9 февраля, на церемонии открытия чемпионата были награждены победителей и призеров среди юниоров, которые состязались в 14 компетенциях (информация также размещена на официальном сайте Департамента).


Награды победителям вручали представители ведущих предприятий и организаций-партнеров, выступивших в роли работодателей: ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром трансгаз Сургут», Сургутского государственного университета и центра детского развития «Умка». Их участие подчеркнуло практическую направленность чемпионата и подтвердило высокую востребованность представленных компетенций на современном рынке труда Югры.
Лидеры по медалям (данные официального сайта):
1.    Сургутский политехнический колледж - 36 медалей (20 золотых)
2.    Советский политехнический колледж - 22
3.    Сургутский институт экономики, управления и права -19
4.    Югорский политехнический колледж -13
5.    Нижневартовский социально-гуманитарный и Когалымский политехнический -  по 12
Победители представят Югру на межрегиональном этапе, а финалом чемпионатного цикла 2026 года станут всероссийские соревнования «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

Как сообщается на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России . Движение включает в себя два ключевых соревнования: чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики для обеспечения достижения технологического суверенитета.

Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

 

Галина Дунаева

 

16.02.2026