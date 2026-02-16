Соболезнование от имени Председателя Думы Югры Б.Хохрякова родным и близким М.К. Волдиной в связи с ее уходом из жизни.
«От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично выражаю слова глубокого соболезнования родным и близким Марии Кузьминичны Волдиной в связи с ее безвременным уходом из жизни.
Горько сознавать, что остались нереализованными планы, которыми всегда была полна Мария Кузьминична – яркая представительница народа ханты, талантливая поэтесса, журналист, общественный деятель. Она обладала удивительным даром пробуждать в людях любовь к родной Югорской земле, языку, традициям.
Ее заслуги перед обществом по праву отмечены высокими званиями «Заслуженный работник культуры России», «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», но главной наградой для Марии Кузьминичны было искреннее уважение земляков.
Для каждого из нас она останется воплощением душевной щедрости, открытого сердца, человеческой мудрости.
Светлая память о Марии Кузьминичне Волдиной навсегда сохранится в ее книгах, стихах и песнях, в памяти всех югорчан, для которых она служит убедительным примером, как можно трудиться и жить во имя людей.
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохряков.