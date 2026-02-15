- Русский
Ушла из жизни выдающаяся представительница народа ханты – Мария Кузьминична Волдина (Вагатова)
С прискорбьем сообщаем, что сегодня, 15 февраля 2026 года, на 90-м году ушла из жизни выдающаяся представительница народа ханты – Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) – первая хантыйская поэтесса, сказительница, публицистка, педагог, редактор, легенда югорской журналистки, заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин Югры.
Родилась она 28 декабря 1936 года на стойбище на берегу реки Курьёх возле деревни Юильска Берёзовского (ныне Белоярского) района, в семье оленевода. Окончила Казымскую семилетнюю школу, Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. Затем учительствовала в родном селе Казыме и заочно окончила Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена.
В 1971 году главный редактор окружной газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григорий Дмитриевич Лазарев пригласил Марию Вагатову в редакцию, где сначала она была литературным работником, затем заместителем редактора, а с 1974 года и главным редактором национальной газеты «Ленин пант хуват», (ныне «Ханты ясанг» («Хантыйское слово»). Именно на страницах национальной газеты были опубликованы её первые стихи на родном языке.
Благодаря её усилиям в 1989 году появилась и мансийская газета «Луима сэрипос» («Северная заря»).
Мария Кузьминична Волдина почти 30 лет посвятила редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Нам, многим журналистам объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», посчастливилось работать под её чутким и мудрым руководством, она всегда тепло относилась к молодым кадрам.
Все эти годы параллельно с журналистикой Мария Кузьминична не оставляла своё литературное творчество. Из-под её пера вышли книги: «Ас аланг» («Утро Оби»), «Ай нёрум хо» («Маленький тундровой человек»), двухтомник «Ма арием, арием» - «Моя песня, моя песня», «Тёй-тёй» («Баю-баю»), «Материнское сердце» и др. Многие произведения М. Вагатовой переведены на иностранные языки. Её произведения получили высокую оценку – она лауреат многих престижных литературных премий.
Марию Кузьминичну можно назвать «пионером» во многих сферах деятельности – в 1975 году по её инициативе была выпущена первая пластинка хантыйских песен, вместе с артистами театра «Теремок» ею был впервые поставлен кукольный спектакль, в 1986 году она создала первый семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Ешак Най» и т.д.
На протяжении всей своей жизни Мария Кузьминична занималась широкой общественной деятельностью, не раз избиралась депутатом в сельские, районные, окружные Советы, была заведующей окружным женсоветом, курировала вопросы здравоохранения, образования, культуры, прессы.
Вся её жизнь была посвящена сохранению и развитию родного хантыйского языка, национальной литературы и традиционной культуры.
За многолетний плодотворный труд М.К. Волдина награждалась множеством почётных грамот, дипломами различных уровней. Была отмечена Орденом Почёта, за серию публикаций о фронтовиках Великой Отечественной войны была награждена медалью «Маршал Советского Союза Жуков» и др.
Её именем названа библиотека села Казыма Белоярского района.
Сегодня Югра осиротела – в долгий путь ушла её великая дочь, внесшая огромный вклад в сохранение и развитие национальной литературы, журналистики, культуры.
Память о Марии Кузьминичне Волдиной навсегда останется с нами в её произведениях и добрых делах.
Выражаем слова глубокой скорби и соболезнования родным и близким Марии Кузьминичны. Разделяем с вами эту боль.
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Хӑнты мирев вәтаӊ ими Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) хўв пӑнта шәшмӑс
Тәнӆуп тыӆӑщ 15-мит хӑтӆӑн 2026-мит оӆн хӑнты мирев вәтаӊ хӑннєхә Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) ӑнтәма йис. Ӆўв – хӑнты мир оӆӑӊмит поэтесса, моньщ моньщты имия, вәнӆтӑты имия, редактора, айкеӆӑт ӑкӑтты имия, Россия мўвев культура заслуженной рәпатнека, Югра мўвев вуӆаӊ хӑннєхәя вәс.
Ӆўв ван хӑтӆуп тыӆӑщ 28-мит хӑтӆӑн 1936-мит оӆн Вўтвош кәрт пўӊӑӆн Курьёх юхан хонӑӊӑн омсум вўт кәртӑн вўӆєӊ хоттєӆ ёх хуща сєма питӑс. Касум кәртӑн ӆапӑт класс етшуптумаӆ пийн Ёмвошн педучилищайн вәнӆтыӆӑс. Ӛхӑт Касум кәртӑӊ ӑшколайн рәпитӑс па заочной щирн Ленинград вошн А.И. Герцен нємуп пединститутн вәнӆтыӆӑс.
1971-мит оӆн «Ленин пӑнт хўват» газета кәща хәйн Г.Д. Лазаревӑн ӆўв редакция литературной рәпатнека вўсы. Щи пийн ӆўв кәща ӆӑӊкӑр нєӊа, 1974-мит оӆ вўш эвӑӆт кәщая йис. Хӑнты газетаевн ӆўв оӆӑӊмит стихӆаӆ хӑншман вәсӑт.
Мария Кузьминична ӛрӑӆ унтасн 1989-мит оӆн вухаӆь ясӑӊӑн «Луима сэрипос» газета єтӑс. М.К. Волдина 30-кєм оӆ «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв кәща нєӊа вәс. Мўӊ редакциевн ар хуят ӆўв пиӆэӆа рәпитсӑт. Ӆўв иса пурайн айӆат ёха сӑмӑӊа нётӑс.
Щи оӆӑт мӑр ӆўв ипўӆяӊ ӆўӊтарӑт хӑншиӆӑс. Щиты «Аӆӑӊ Ас», «Ай нӛрум хә», «Ма арим, арим», «Тёй-тёй», «Ӑӊки сӑм» па па киникайт єтсӑт. Ӆўв ӆўӊтарӆаӆ па хон пєлӑк ясӊӑта тулмащтуман вәӆӆӑт. М.К. Волдина арсыр литературной премияйт тӑйс.
Мария Кузьминична вәӆупсэӆ хўват арсыр йиӆуп вєрӑт вєрӑс – 1975-мит оӆн хӑнты арӑт пиӆа пластинка єтӑс, «Теремок» театр ёх пиӆа хӑнты моньщ хўват акӑнь етнхот вєрӑс, 1986-мит оӆн «Ешӑк Най» хоттєӆ ёх ариты-якты ансамбль ӆэщӑтӑс па па әмӑщ вєрӑт вєрӑс.
Ӆўв вәӆупэӆ хўват арсыр оса рәпатайт тәс – депутата вәс, женсовет тӑхи кәщая вәӆмаӆн вәнӆтӑты, мир мӑӆты, культура па айкеӆӑт ӑкӑтты вєрӑт вантман тӑйс.
Вәӆупсэӆ хўват хӑнты ясӑӊ, литература па хӑнты мир йис культура ӆавӑӆман па еӆӆы тўвман вәс.
Ар оӆ тәса па вещката рәпитмаӆн арсыр ишӑкты нєпекӑт ёша хоӆумтӑс. Щи тумпи «Орден Почёта» тӑйс, Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн путрӑт хӑншмаӆ пӑта «Маршал Советского Союза Жуков» мевӆ посн мӑсы.
м арат оӆ юхӆы Касум кәртӑӊ киникайт ӆўӊӑтты хот ӆўв нємӑӆн нємӑтсы.
Югра мўвев вәтаӊ ими хўв пӑнта шәшмӑс – щит вән шәк. Ӆўв рәт мўвӑӆ пӑта вән унтас тәс – хӑнты ясӑӊ, рәт ясӑӊӑн єтты литература, газетайӊӑн, культура ӆавӑӆман тӑйс па еӆӆы тәс.
Ин ӆўв хӑншум ӆўӊӑтты арӆаӆ, путӑрӆаӆ ӆўӊӑтман ӆўв оӆӊӑӆн веккеши нәмман тӑйты питӆўв.
Мўӊ, «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўвн рәпитты ёх, па иса Ёмвош округ шуши мир ӆўв рәтӆаӆа шаляӊ ясӑӊ китӆўв.
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв ёх