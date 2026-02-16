В Югре из-за опасных природных явлений закрыли несколько автозимников
Управление автодорог Югры 16 февраля 2026 года опубликовало информацию о закрытии нескольких зимних автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе.
Напомним, накануне синоптики Ханты-Мансийского гидрометеоцентра предупредили о сильных снегопадах на северо-западе Югры.
Сообщается о временном закрытии движения в районе реки Маленькая на первом километре автозимника Сытомино — Горный в Сургутском районе. Это произошло из-за выхода воды на поверхность проезжей части.
Также в связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью, с 12 часов 16 февраля 2026 года закрыто движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Березовском районе:
— пгт. Березово — п. Ванзетур — пгт. Игрим;
— пгт. Березово — с.Теги — п. Устрем;
— с. Теги — граница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Автозимники временно закрываются до окончания неблагоприятных погодных условий. Убедительно просим не выезжать на закрытые зимние автомобильные дороги!» — сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог Югры.