Молодогвардейцы Югры начали проверку крыш социальных объектов региона после трагедии в Лянторе

«Легендарный Калашников» – так называется выставочный проект, который под духовой оркестр культурного центра УМВД России по Югре и юных армейцев открыли на днях в музее «Природы и Человека» в Ханты-Мансийске. Выставка представлена музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия имени М.Т.