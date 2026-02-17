Молодогвардейцы Югры начали проверку крыш социальных объектов региона после трагедии в Лянторе
«Молодая Гвардия Единой России» запускает масштабный мониторинг безопасности социальных учреждений в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа.
Цель проекта – своевременное выявление рисков схода снега и наледи с крыш зданий, организаторы уверены, что это позволит свести до минимума угрозы для жизни и здоровья граждан.
В рамках реализации проекта будет сформирован перечень социальных объектов во всех муниципалитетах региона, созданы мониторинговые группы из представителей Ханты-Мансийского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», сотрудников организаций и депутатов партии «Единой России», между которыми распределят зоны ответственности.
На следующем этапе участники проекта осуществят осмотр территорий и зафиксируют состояние кровель с помощью фото‑ и видеоматериалов. В случае выявления угроз молодогвардейцы направят официальный запрос в администрацию муниципального образования и обеспечат временное ограждение опасной зоны. Если ответственные службы не предпримут необходимых действий, депутаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициируют обращение в прокуратуру Югры.
«Необходимо обеспечить мониторинг в полном объеме, привлечь к работе местные отделения «Молодой Гвардии» во всех муниципалитетах, а также подключить представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры»», – отметил в ходе заседания окружного Правительства Губернатор Югры Руслан Кухарук.
К реализации проекта как партнеры присоединяются Молодежный парламент при Думе Югры, Ханты-Мансийское региональное отделение движения «Волонтеры Победы», Ханты‑Мансийское региональное отделение организации «Российские Студенческие Отряды», Ханты‑Мансийское региональное отделение «Движение первых».
«Главная задача – обеспечить безопасность жителей Югры. Зимний период несет дополнительные риски, поэтому наша общая задача – оперативно реагировать на потенциальные угрозы. Благодаря консолидации усилий мы сможем охватить максимальное количество объектов и обеспечить надежный контроль», – отметил руководитель Ханты‑Мансийского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Данил Гордеев.
Проект начнет работу на этой неделе и продлится вплоть до полного схода снега. Сообщать о проблемных участках жители Югры могут на официальных страницах присоединившихся к проекту организаций.