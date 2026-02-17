Легендарный человек, чья фамилия давно стала символом
«Легендарный Калашников» – так называется выставочный проект, который под духовой оркестр культурного центра УМВД России по Югре и юных армейцев открыли на днях в музее «Природы и Человека» в Ханты-Мансийске. Выставка представлена музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова из города Ижевска Республики Удмуртия. Имя Михаила Тимофеевича Калашникова широко известно во всём мире, как гениального советского конструктора в истории стрелкового оружия и символом инженерной мысли прошлого столетия.
В приветственной речи директора музея «Природы и Человека» Ивана Яшкова прозвучали слова, что этот выставочный проект не об оружии как таковом. Главным образом, это проект о человеке и его судьбе, о его рождении, пути становлении, сложном и противоречивом, но ярком, огненном и энергичном. Михаил Калашников был и остаётся сегодня одним из самых узнаваемых современников России.
Благодаря усилиям и поддержке правительства автономного округа, департамента культуры флагманская программа «Гастрольная карта Югры» позволяет учреждениям культуры автономного округа гастролировать и путешествовать по России и знакомить публику с шедеврами российского, в том числе мирового искусства. И представленный проект в залах окружного музея – это один из тех примеров, когда на протяжении четырёх месяцев жители и гости Ханты-Мансийска смогут прикоснуться к имени, к феномену легендарного Михаила Калашникова.
Сегодня имя этого человека остаётся не просто историей, оно формирует настоящее. Россия продолжала и продолжает выступать флагманом в экспорте стрелкового оружия, в частности, автомата Калашникова и его разновидностей. Это оружие есть, было и будет всегда на вооружении российских силовых структур, которые отвечают за государственную безопасность.
На открытии выставки присутствовали бойцы и ветераны боевых действий, им также предоставили слово. Павел Русинов, подполковник, кавалер ордена Мужества и участник федерального проекта «Время героев» с гордостью сказал: «В первую очередь, хотелось бы поблагодарить руководство музеев, что они дают нам такую возможность познакомиться с жизнью и деятельностью уважаемого Михаила Тимофеевича Калашникова. Это мой земляк, он родился в селе Курья Алтайского края. Изначально он собирался стать поэтом, но, окунувшись в чадо Великой Отечественной войны и вернувшись после ранения, он понял своё прямое предназначение. И не имея инженерного образования, стремился создать то идеальное оружие, которое, по мнению простого солдата, всегда могло защитить его в любых природных условиях. И у него получилось сделать именно так, тому есть подтверждение наших соперников.
Автомат Калашникова как и в те годы войны и сейчас в условиях СВО, как талисман. Если у бойца есть крестик, бронежилет и на груди Калашников, то он смело может идти выполнять любые боевые задачи».
Кавалер ордена Мужества, участник региональной образовательной программы «Герои Югры» Руслан Вахитов рассказал, что проходил срочную службу и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где работал с пулемётом Калашникова и в рамках участия в специальной военной операции непосредственно держал в руках автомат Калашникова. «Хочу сказать так, – продолжает Руслан. – что ни одно из этих оружий меня никогда не подводило. Будь, то выполняем задание и в снег, и в дождь, то по колено в грязи, а опорный пункт противника уже рядом, не было ни разу осечек, ни каких-то затруднений с этим оружием. Автомат АК-74 на самом деле уникальное оружие, и весь мир это признаёт. И все говорят о том, что та система, которая вложена в этот автомат, она уникальна и на сегодняшний день лучшей системы придумать ещё никто не сумел. Поэтому выражаю почёт и огромную благодарность советскому изобретателю».
Затем гости из Ижевска и в то же время хозяева выставочной экспозиции провели познавательные экскурсии. Лада Михайлова, заведующая выставочным отделом музея М.Т. Калашникова, рассказала о семье и показала личные вещи и фотографии легендарного конструктора, представила рассекреченные документы, образцы знаменитого оружия и обмундирования.
В то же время на втором этаже Геннадий Пушин, научный сотрудник отдела образовательных просветительских программ, представил интерактивную площадку «Планета Михтим» или «Магия физики», где рассказывал об эволюции инженерной мысли Михаила Калашникова. Кстати, известно ли вам, что название Михтим юношеский псевдоним Михаила Тимофеевича – так он подписывал свои первые изобретательские работы.
Напомним, что в музее «Природы и Человека» обе выставочные площадки будут работать несколько месяцев, в случае интересующих вопросов можно обратиться к куратору этой выставки Ларисе Поршуновой.
Тамара Мерова