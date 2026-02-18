Жизнь – только миг между прошлым и будущим
Так назывался вечер, который состоялся 13 февраля в Детском этнокультурно-образовательном центре г. Ханты-Мансийска. Ведущая Центра Светлана Конева поприветствовала гостей:
– Мы рады приветствовать вас в этом зале на очередной встрече в рамках исследовательского проекта «Судьба человека в истории народа». Сегодняшний вечер мы назвали строкой из знаменитой песни «Жизнь – только миг между прошлым и будущим», и это неслучайно, ведь мы живём между великим прошлым, которое завещали нам герои 1945 года и будущим, которое мы сегодня создаём с вами. Прошлый 2025 год был объявлен «Годом 80-летия Великой Победы» и «Годом защитника Отечества», и эти две даты неразрывно связаны между собой. Подвиг предков вдохновляет на подвиги подрастающее поколение.
Затем Ярослав Белоусов исполнил песню «Родина» на слова и музыку Сергея Трофимова.
Сегодня на вечер были приглашены два героя – поэт и участник СВО Анатолий Брусницын и мама погибшего воина-героя СВО Александра Решетникова Раиса Германовна Решетникова.
Анатолий Брусницын рассказал о себе, о решении пойти сражаться, о своей поэзии:
– Решение пойти сражаться зрело долго, но потом появилась семья, дети, но внутренне я готовился к этому. Особенно этот вопрос волновал, когда уходили мои молодые знакомые. В первый раз в военкомате мне отказали. Только со второго раза взяли. Я до сих пор так и не нашёл для себя ответ, зачем и почему пошёл воевать. Может быть, потому что так воспитали, правильные книги читал – я вырос на русской и советской классике, это произведения Александра Пушкина и других классиков, а также книги о Великой Отечественной войне, поэзия Константина Симонова. Кроме этого, с удовольствием читал сказки наших народов ханты и манси. Да и советские фильмы с участием актёров-фронтовиков, например, Юрия Никулина, Анатолия Папанова и других, тоже отложились в памяти правдивой игрой, они словно не играли, а жили в кино.
Я считаю, что нашему поколению повезло, потому что мы вживую общались с ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны. Они – яркий пример для нас.
У меня однажды родилось такое короткое четверостишие «Жизнь сложил в четыре строчки»:
Жизнь сложил в четыре строчки –
Родился, вырос, растут дочки…
Далее ведущая попросила рассказать о сборнике стихов «Разбудит нас с тобою май». Вот что Анатолий рассказал:
– Идея о создании и выпуске сборника у нас с Вячеславом Кондиным витала давно. Если Вячеслав недавно начал писать, то я со школы уже сочинял стихи. И вот как-то надумали с Вячеславом собрать свои стихи в сборник. Я попросил жену, и она собрала и отправила стихи. Позже уже по возвращению с СВО добавились новые стихи и об этой войне. А там, на фронте, об этом некогда было думать. Там были думы о том, что там происходило, почему ты тут, на поле брани. Находясь там, всегда смотрел на восток, ведь там дом, очень сильно грели душу думы о семье, о природе, реке, рыбалке. Там не хватало родного леса. За ленточкой не такой густой лес, он не укрывал от врага. Туда бы кедр, сосну, ель, вот они бы своими огромными лапами скрывали бы сверху. А там клён, дубы, они не спасают.
Анатолий Николаевич пожелал молодёжи:
– Впитывайте в себя каждый момент жизни, когда вы находитесь в семье с родными. Общайтесь и разговаривайте с ними, потому что время, как сегодня сказали, это всего лишь миг, который пролетит быстро. Сегодня мы все вместе, а завтра кого-то не станет, вот тогда и начнёте вспоминать, а я вот об этом не спросил, об этом не поговорил, а вот за это прощение не попросил, очень много таких моментов бывает. Бывает, что мы по глупости друг друга обижаем, просто одно сгоряча брошенное слово может обидеть человека. Мир нужно поддерживать, и начинать нужно с себя, дарить мир.
Затем Анатолий прочёл свои стихи, а перед этим сказал:
– Находясь там, я вспоминал о нашей богатейшей культуре. Самая большая проблема современности – мы разучились видеть и слышать. Очень важно слышать друг друга. Однажды, отдыхая после боя, я лёг в плащ-палатку, задёрнул штору и увидел женский образ, скорее всего, это была Богиня-Мать Калтащ Ими. Однажды на небе увидел облака в виде лошади, на которой сидела лебедь, это как Мир сусне хум ‘За миром смотрящий’, я точно знал, что это видение означает, что со мной сегодня ничего не случится.
В один из таких дней родилось стихотворение «Август отмерил денёчки»:
Август отмерил денёчки,
Осень вступает в пору.
У нас же от леса пенёчки
Чернеют и сохнут в жару.
А ночью холод тревожит,
К утру растворяя тепло.
Тут только чай и поможет,
Обжигая жаром нутро.
Лист, пожелтеть не успевший,
Молча ютится в пыли,
С волной от прилёта слетевший
Он словно где-то вдали.
Не верит, что всё раньше срока
Что ветром не будет ведом.
Что даже болтушка-сорока
Его не снесёт к себе в дом.
И осень грустит от пейзажа
Разбитой войною земли.
От палитры красок лишь сажу
Для неё сохранить мы смогли.
Август отмерил денёчки,
Печаль и тоска треплет грудь.
На картах отмечены точки,
И остались мы по чуть-чуть.
Сегодня Анатолий рассказал о своих прадедах-фронтовиках. Четыре брата, его прадеды – все были участниками Великой Отечественной войны. Двое погибли, один на Украине без вести пропал, второго официально похоронили в Черниговской области, а он вернулся живым. Это был отец деда, он был ранен. А его старший брат воевал именно там, где сейчас воевал Анатолий.
На сегодняшнем вечере стихи Анатолия Брусницына читали и гости вечера. Мария Григорьевна Эккерт прочла стихи «Мать» и «Рана».
Вторая часть вечера была посвящена погибшему герою СВО Александру Сергеевичу Решетникову, и эту часть вела двоюродная сестра солдата Татьяна Андрейцева (Решетникова).
Юная гостья, племянница Александра Решетникова Аня Куликова, прочла стихотворение Степана Кадашникова «Ветер войны». Надо сказать, что её отец Илья Евгеньевич Куликов тоже участник СВО.
Татьяна рассказала, что Александр сначала помогал как волонтёр, а затем в ноябре 2023 года добровольцем ушёл на СВО. 8 мая 2024 года он отправился в свой последний бой, с которого уже не вернулся, долгие месяцы считался без вести пропавшим. Только в марте 2025 года его личность была установлена.
Раиса Германовна рассказала о сыне:
– Здравствуйте, дорогие гости! Очень жаль, когда не возвращаются с войны наши родные. Я хочу сегодня рассказать о сыне, каким он был. Саша был обыкновенным мальчиком. Самое главное, наверное, в его жизни это то, что у него были хорошие друзья, с которыми начал дружить ещё с детского сада, дружба продолжилась в школе и Сургутском техническом колледже, а потом уже во взрослой жизни. Он по жизни был очень дружелюбным человеком, любил своих друзей, родственников. Со школьных пор любил с друзьями играть в футбол, а с самого раннего возраста любил кататься на лыжах. Однажды я вернулась с работы и увидела, что он отпилил мои лыжи, т.е. сделал под себя. Эта любовь к спорту сопровождала его всю жизнь. Кроме этого, он любил заниматься техникой, с друзьями ремонтировал машины. Также ремонтировал компьютеры. К нему часто приходили дети друзей и просили: «Дядя Саша, отремонтируй компьютер!».
Он с детства любил слушать, когда я ему читала книги, а потом уже и сам с удовольствием читал, в старших классах читал «Молодую гвардию» Александра Фадеева. Сегодня часть книг мы дарим вашему Центру. Очень любил стихи Сергея Есенина, маленький сборник стихов не нашли дома, он, наверное, взял с собой.
Он с детства любил играть и разбирать машины, выучился на автослесаря, и сам отлично водил машину.
Если говорить о героических качествах, это, наверное, у нас семейное, у него деды воевали в годы Великой Отечественной войны, один из них практически полный тёзка, но только Александр Григорьевич Решетников – он воевал, вернулся, в мирной жизни работал. С моей стороны тоже воевал Роман Иванович Котлехумов, который дошёл до Берлина. История предков тоже даёт о себе знать. Мы часто с ним об этом разговаривали.
Александр ещё любил смотреть военные фильмы, один из любимых семейных фильмов – это «Офицеры».
Раиса Германовна рассказала, что когда он с зятем Ильёй возил гуманитарную помощь, военную технику, уже тогда у него появились мысли пойти воевать. Он как-то рассказывал: «Как-то вечером в Макеевке вышел на улицу, стояла такая темень. Ко мне подошёл маленький мальчик и попросил хлеба и молока для больной мамы. Когда я его взял за руку, она у него такая тоненькая, ему было лет 9 или 10. Мы пошли с ним в магазин, я купил им продукты».
Когда Александр вернулся домой, то сказал, что когда закончится война, он найдёт этого мальчика, видимо, он запал в его душу. Именно в то возвращение он твёрдо решил, что уходит добровольцем на войну. Он быстро всё оформил и ушёл.
Мать отметила самое сильное качество сына – это решительность. Он всегда решал и делал.
Ведущая вечера, двоюродная сестра Александра Решетникова Татьяна, отметила также невероятную доброту героя. Это отметили и гости вечера.
Раиса Германовна рассказывала, что долго не верила в смерть сына, ждала и надеялась, что он живой. «8 мая он ушёл на задание и последнее, что написал: «Я пошёл». 10 мая мне было очень плохо. В этот день он и погиб», – рассказывает Р.Г. Решетникова.
Сегодня о нём поделились воспоминаниями и его родственники. Р.Г. Решетникова принесла награды сына – медаль «За отвагу, мужество и доблесть», а вторая награда Орден Мужества уже пришла посмертно.
Гости вечера минутой молчания почтили память «Героя России» Александра Сергеевича Решетникова.
Ведущая вечера сообщила, что с сегодняшнего дня в Центре открывается уголок «Библиотечка героя», где будут представлены детские книги героев СВО. Начинается библиотека со сборника стихов Анатолия Брусницына и с любимых книг Александра Решетникова, которые сформировали его как личность, мужественный и сильный характер.
Завершился вечер песней «Журавли» на стихи Расула Гамзатова в исполнении Ярослава Белоусова.
Людмила Гурьева