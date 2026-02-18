Бизнес-омбудсмен Югры представила отчет о своей деятельности
В Югре прошло расширенное заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В рамках заседания бизнес-омбудсмен Ирина Каск представила основные положения доклада о результатах своей деятельности за 2025 год.
В ходе заседания обсудили основные показатели работы аппарата уполномоченного за 2025 год, в том числе реализацию специальных полномочий, участие в судебных заседаниях, экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, мероприятия по правовому просвещению предпринимателей, реализацию наших общественно значимых проектов.
В мероприятии приняли участие представители общественных объединений, деловых сообществ, предприниматели Югры и общественные представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
Также в рамках заседания состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса работ молодых исследователей в области предпринимательства, организованного аппаратом омбудсмена.
Работы участников охватывали важные для общества темы, такие как социальное и креативное предпринимательство, семейный бизнес, поддержка предпринимательства среди участников специальной военной операции, а также популяризация предпринимательской деятельности среди общин и организаций коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными видами хозяйствования.
«Благодарю всех участников и научных руководителей за вашу активность и неравнодушие. И поздравляю победительницу конкурса — студентку Югорского государственного университета Валерию Карпову. Выражаю глубокую признательность моим общественным представителям, которые готовы не только развивать бизнес в Югре, но и поддерживать начинающих предпринимателей — Ирину Гордиянову, Наталью Новикову, Кристину Выставкину, Павла Свиридова, Андрея Кожеватова, Фирдавса Шадыматова, Рустама Цыпакова», — отметила Ирина Каск.