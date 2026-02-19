- Русский
- Хантыйский
Написали диктант на родном языке
Каждый год 21 февраля отмечается Международный день родного языка. По всей России коренные народы пишут диктанты на родных языках, приуроченные к этому дню. В 2026 году 18 февраля в городе Ханты-Мансийске сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» провели акцию по написанию диктанта.
Фото Н. Вах
В этом году акция посвящена 110-летию со дня рождения мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой и 90-летию со дня рождения хантыйской учёной и педагога Евдокии Андреевны Нёмысовой.
Фото предоставлено Т. Меровой
Надо сказать, что каждый год для написания диктанта берут отрывок из произведений обско-угорских писателей. В 2026 году сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок перевели на хантыйский и мансийский языки отрывок из произведения мансийской сказительницы А.М. Коньковой «И лун медлительных поток».
На хантыйском языке диктант провела заведующая отделом научно-исследовательской и методической деятельности этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Раиса Германовна Решетникова, на мансийском языке – Татьяна Сергеевна Мерова.
Фото Н. Вах
В музее «Торум Маа» собрались неравнодушные к родной культуре и языку люди. Многие участвуют в подобной акции каждый год. В этом году на хантыйском языке диктант писали 17 человек, на мансийском – 8 человек. Надо сказать, что диктант проводится на различных площадках города, это и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, музей «Природы и Человека», музей «Торум Маа» и другие учреждения города.
Надежда Вах
Рәт ясӑӊӑн путӑр хӑншсӑт
Кашӑӊ оӆ тәнӆуп тыӆӑщн 21-мит хӑтӆӑн мўвтєӆ шуши мирӑт рәт ясӊӑт хӑтӆ постӑӆы. Щи пӑта иса Россия мўвев ӆуваттыйн шуши мирӑт рәт ясӑӊӑн диктант хӑншӆӑт. Тӑм пўш 18-мит хӑтӆӑн «Торум Маа» нємпи пурмӑсӑт шавиты хотн хӑнты па вухаӆь мир рәт ясӑӊӊӑнӑн диктант хӑншты пӑта ӑктӑщсӑт. Тӑм вєр мўвтєӆ мир рәт ясӊӑт постӑты хӑтӆ вўраӊӑн ӆэщӑтыйӆӆы.
Н. Вах вуюм хар
Па мосӆ лупты, хуты кашӑӊ тӑӆ диктант хӑншты пӑта арсыр писателят хӑншум киникайт эвӑӆт путӑр шәпӑт вўӆыйт. 2026-мит оӆн диктант хӑншты вєр кӑт вуӆаӊ нєӊӊӑна постӑсы, щит вухаӆь мир моньщӑт хӑншум ими Анна Митрофановна Конькова 110 оӆа йиты пӑта па хӑнты мирев учёной нє Евдокия Андреевна Нёмысова 90 тӑӆа йиты пӑта. Па тӑм пўш Ас-угорской институтн рәпитты хуятӑт А.М. Конькова хӑншум «И лун медлительных поток» киника эвӑӆт путӑр шәп вўсӑт па кӑт ясӑӊӊӑна тулмащтӑсӑт.
Т. Мерова миюм хур
«Торум Маа» хот йитӑтн хӑнты па вухаӆь хуятӑт ӑктӑщсӑт. Хӑнты ясӑӊӑн путӑр шәп музейн рәпитты нє Раиса Германовна Решетникова ӆўӊтӑс, вухаӆь ясӑӊӑн – Татьяна Сергеевна Мерова. Мосӆ лупты, хуты тӑм оӆ хӑнты ясӑӊӑн диктант хӑншты пӑта 16 хуят юхтыӆӑс, вухаӆь ясӑӊӑн нивӑӆ хуят хӑншсӑт. Путӑр хӑншты юхтум хуятӑт пӑта, щит вуӆаӊ па әмӑщ вєра вәӆ. Ӆыв кашӑӊ тӑӆ рәт ясӑӊӑн диктант хӑншты ӊхийӆӆӑт. Ёмвошн щимӑщ хӑншты тӑхет арсыр хотӑтн вєрӑнтӆыйт, щит Ас-угорской институтн, «Мўв-Авӑт па Хӑннєхә» па «Торум Маа» музейӊӑн хущи па па вошӑӊ тӑхетн.
Н. Вах вуюм хур
Надежда Вах